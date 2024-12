https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/icilen-her-sigara-hayatinizdan-20-dakika-caliyor-1092171601.html

İçilen her sigara hayatınızdan 20 dakika çalıyor

Bir araştırmaya göre, içilen her bir sigara yaşam süresinden 20 dakika kısaltıyor. Uzmanlara göre, sigarayı bırakarak bir yılda yaşam süresinin 50 gün... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

İngiltere'deki University College London'dan (UCL) araştırmacılar, içilen her bir sigaranın insanın ortalama yaşam süresini yaklaşık 20 dakika kısalttığını tespit etti. Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen kişi sigarayı bırakarak 1 yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının önüne geçebilir. Buna göre günde 10 sigara içen bir kişinin, 1 Ocak'tan itibaren sigarayı bırakması halinde 8 Ocak'a kadar yaşam süresinin 1 gün kısalmasının önüne geçebileceğini tespit etti.Bir paket sigara yaşam süresini 7 saat azaltıyorUCL'den araştırmacılar, 1951'de başlayan British Doctors Study ve 1996'dan bu yana kadın sağlığını araştıran Million Women Study adlı çalışmaların son verilerini inceledi. Araştırmacılar, bu veriler ışığında içilen her bir sigaranın, ömür süresini yaklaşık 20 dakika kısaltabileceğini belirledi. Buna göre, 20 adet sigara içeren her paket, yaşam süresini yaklaşık 7 saat azaltıyor.Çalışma kapsamında araştırmacılar, günde 10 sigara içen bir kişinin, 1 Ocak'tan itibaren sigarayı bırakması halinde 8 Ocak'a kadar yaşam süresinin 1 gün kısalmasının önüne geçebileceğini tespit etti. Buna göre, bu kişi, sigara içmemeyi sürdürdüğü takdirde 5 Şubat'ta yaşam süresinin 1 hafta, 5 Ağustos'ta 1 ay kısalmasının önüne geçebilir. Bu da 1 yılda yaşam süresinin 50 gün kısalmasının engellenebileceği anlamına geliyor.Sigara, orta yaştaki sağlıklı yıllardan götürüyorAraştırma yazarlarından Sarah Jackson, yaptığı açıklamada "Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor." ifadelerini kullandı. Jackson, "Bazı insanlar, yaşlılığın kronik hastalıklar ya da engellilikle geçtiği gerekçesiyle hayatlarının birkaç yılını kaçırmanın önemli olmadığını düşünüyor. Ancak sigara içmek, hayatınızın sağlıksız dönemlerini kısaltmıyor. Orta yaşlardaki sağlıklı yıllarınızdan götürüyor." diye konuştu. Araştırma bulguları "Journal of Addiction" adlı dergide yayınlandı.

