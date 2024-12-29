https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/abde-bir-ilk-belcika-kullan-at-elektronik-sigaralari-yasakliyor-1092151214.html
AB'de bir ilk: Belçika, kullan-at elektronik sigaraları yasaklıyor
AB'de bir ilk: Belçika, kullan-at elektronik sigaraları yasaklıyor
Sputnik Türkiye
Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları 1 Ocak'tan itibaren yasaklıyor. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T16:17+0300
2024-12-29T16:17+0300
2024-12-29T16:17+0300
dünya
belçika
avrupa
ab
avrupa birliği
sigara
elektronik sigara
elektronik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072084744_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0d416eb7fee9895c73d260dd691faf22.jpg
Belçika, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bu ürünlerin gençleri sigaraya özendirdiğini ve nikotin bağımlılığına neden olduğunu belirterek, ucuz elektronik sigaraların 'sağlık tehdidi' haline geldiğini ifade etti.Tek kullanımlık elektronik sigaraların plastik ve pil içeriğiyle çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallara yol açtığını kaydetti. Bakan, “Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığa yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler” dedi.Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasıyla, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072084744_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_a025d706a02ba1083cb441522dd01bb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belçika, avrupa, ab, avrupa birliği, sigara, elektronik sigara, elektronik
belçika, avrupa, ab, avrupa birliği, sigara, elektronik sigara, elektronik
AB'de bir ilk: Belçika, kullan-at elektronik sigaraları yasaklıyor
Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları 1 Ocak'tan itibaren yasaklıyor.
Belçika, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bu ürünlerin gençleri sigaraya özendirdiğini ve nikotin bağımlılığına neden olduğunu belirterek, ucuz elektronik sigaraların 'sağlık tehdidi' haline geldiğini ifade etti.
Tek kullanımlık elektronik sigaraların plastik ve pil içeriğiyle çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallara yol açtığını kaydetti. Bakan, “Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığa yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler” dedi.
Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasıyla, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.