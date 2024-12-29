https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/abde-bir-ilk-belcika-kullan-at-elektronik-sigaralari-yasakliyor-1092151214.html

AB'de bir ilk: Belçika, kullan-at elektronik sigaraları yasaklıyor

AB'de bir ilk: Belçika, kullan-at elektronik sigaraları yasaklıyor

Sputnik Türkiye

Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları 1 Ocak'tan itibaren yasaklıyor. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T16:17+0300

2024-12-29T16:17+0300

2024-12-29T16:17+0300

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Belçika, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bu ürünlerin gençleri sigaraya özendirdiğini ve nikotin bağımlılığına neden olduğunu belirterek, ucuz elektronik sigaraların 'sağlık tehdidi' haline geldiğini ifade etti.Tek kullanımlık elektronik sigaraların plastik ve pil içeriğiyle çevreye zarar verdiğini vurgulayan Vandenbroucke, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallara yol açtığını kaydetti. Bakan, “Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığa yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler” dedi.Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasıyla, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html

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