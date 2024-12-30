https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/dem-partiden-imrali-aciklamasi-onceki-sureclerden-cok-daha-umutluyuz--1092176731.html

DEM Parti'den İmralı açıklaması: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

DEM Parti'den İmralı açıklaması: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

Sputnik Türkiye

İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduklarını belirttiler. 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T13:12+0300

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türkiye

abdullah öcalan

pervin buldan

imralı

pkk

sırrı süreyya önder

dem parti

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İmralı'ya geçen cumartesi giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yaptıkları açıklamada, "Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz" dedi. İkili, sürecin hassasiyetine vurgu yaparak belli bir olgunluğa ulaşana kadar bilgilendirme yapmayacaklarını dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından gerekli izinler alınarak DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yapan Önder ve Buldan, "Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandılar."Çok daha umutluyuz"İki milletvekili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyetinin-imrali-gorusmesi-sona-erdi-1092138704.html

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abdullah öcalan, pervin buldan, imralı, pkk, sırrı süreyya önder, dem parti