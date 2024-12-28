https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyetinin-imrali-gorusmesi-sona-erdi-1092138704.html
DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetinin, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi sona erdi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T17:55+0300
2024-12-28T17:55+0300
2024-12-28T18:00+0300
türkiye
abdullah öcalan
sırrı süreyya önder
pkk
adalet bakanlığı
pervin buldan
imralı
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DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin sona erdiği belirtildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmeye giden heyet adadan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyeti-imralida--1092126923.html
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abdullah öcalan, sırrı süreyya önder, pkk, adalet bakanlığı, pervin buldan, imralı
abdullah öcalan, sırrı süreyya önder, pkk, adalet bakanlığı, pervin buldan, imralı
DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi
17:55 28.12.2024 (güncellendi: 18:00 28.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyetinin, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi sona erdi.
DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin sona erdiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmeye giden heyet adadan ayrıldı.