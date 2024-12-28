https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyetinin-imrali-gorusmesi-sona-erdi-1092138704.html

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyetinin, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi sona erdi. 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T17:55+0300

2024-12-28T17:55+0300

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türkiye

abdullah öcalan

sırrı süreyya önder

pkk

adalet bakanlığı

pervin buldan

imralı

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DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin sona erdiği belirtildi. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmeye giden heyet adadan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/dem-parti-heyeti-imralida--1092126923.html

türkiye

imralı

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abdullah öcalan, sırrı süreyya önder, pkk, adalet bakanlığı, pervin buldan, imralı