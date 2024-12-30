https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/araba-pazarlarinda-suriye-yogunlugu-piyasanin-altinda-satiyorlar-1092171185.html
Araba pazarlarında Suriye yoğunluğu: Piyasanın altında satıyorlar
Araba pazarlarında Suriye yoğunluğu: Piyasanın altında satıyorlar
Sputnik Türkiye
Hatay’da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın ettiler. Araçlarını piyasanın... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:58+0300
2024-12-30T11:58+0300
2024-12-30T11:58+0300
yaşam
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Hatay’da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladılar. Fiyat aralığı ne?Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyorlar. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.'Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar'Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, “Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/erdogandan-balikesirdeki-patlamaya-iliskin-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titiz-bir-sekilde-1092104787.html
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suriyeli, suriyeli mülteciler, otomobil
suriyeli, suriyeli mülteciler, otomobil
Araba pazarlarında Suriye yoğunluğu: Piyasanın altında satıyorlar
Hatay’da yaşayan ve yıllar sonra ülkesine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına akın ettiler. Araçlarını piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler, araba pazarına az da olsa canlılık getirdi.
Hatay’da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine döndüklerinde yeni bir yaşam kurabilmek için satın aldıkları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladılar.
Araçlarını satmak isteyen Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyorlar.
Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla birlikte araba pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.
'Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar'
Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, “Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar” ifadelerini kullandı.