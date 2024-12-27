https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/erdogandan-balikesirdeki-patlamaya-iliskin-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titiz-bir-sekilde-1092104787.html
Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor'
Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T16:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
balıkesir
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin tüm sorumluların hesap vereceğini söyledi.'İhmali olan varsa gereken yapılacak'Erdoğan ayrıca şu noktalara dikkat çekti:'Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu?'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuştu ve "Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu? Ne kapısını çalan ne de ülke gündemine dair yorumunu merak eden var. Ne yapsalar boş. Tarihin tozlu raflarında silinip gidecekler. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız" dedi.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, balıkesir
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, balıkesir
Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor'
15:54 27.12.2024 (güncellendi: 16:03 27.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin tüm sorumluların hesap vereceğini söyledi.
'İhmali olan varsa gereken yapılacak'
Erdoğan ayrıca şu noktalara dikkat çekti:
Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor.
Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır."
'Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu?'
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuştu ve "Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu? Ne kapısını çalan ne de ülke gündemine dair yorumunu merak eden var. Ne yapsalar boş. Tarihin tozlu raflarında silinip gidecekler. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız" dedi.