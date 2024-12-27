https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/erdogandan-balikesirdeki-patlamaya-iliskin-aciklama-sorusturma-cok-yonlu-ve-titiz-bir-sekilde-1092104787.html

Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor'

Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: 'Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T15:54+0300

2024-12-27T15:54+0300

2024-12-27T16:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

balıkesir

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin tüm sorumluların hesap vereceğini söyledi.'İhmali olan varsa gereken yapılacak'Erdoğan ayrıca şu noktalara dikkat çekti:'Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu?'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin konuştu ve "Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu? Ne kapısını çalan ne de ülke gündemine dair yorumunu merak eden var. Ne yapsalar boş. Tarihin tozlu raflarında silinip gidecekler. Sırtına yediği paslı hançeri biz bile çıkaramayız" dedi.

türkiye

balıkesir

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, balıkesir