https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/gurcistanda-38-buyuklugunde-deprem-karstan-hissedildi-1092134751.html
Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem: Kars'tan hissedildi
Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem: Kars'tan hissedildi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Gürcistan'da 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve Kars'tan... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T15:51+0300
2024-12-28T15:51+0300
2024-12-28T15:51+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 4.96 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonyada-68-buyuklugunde-deprem-1092115475.html
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gürcistan, kars, afad, deprem
gürcistan, kars, afad, deprem
Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem: Kars'tan hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Gürcistan'da 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve Kars'tan hissedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 4.96 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.