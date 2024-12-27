https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonyada-68-buyuklugunde-deprem-1092115475.html
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıda... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T20:40+0300
2024-12-27T20:40+0300
2024-12-27T20:40+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem oldu.Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.Kuril Adaları nerede?Kuril Adaları, Kuzeydoğu Asya'da, Rusya ile Japonya arasında yer alan bir takımada olarak bilinir. Adalar, Kamçatka Yarımadası ile Japonya'nın Hokkaido Adası arasında uzanır ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında bir sınır oluşturur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/afad-duyurdu-sirnak-ve-musulda-38-buyuklugunde-deprem-1091984880.html
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kuril adaları deprem, japan earthquake, russia earthquake, rusya deprem, japonya deprem, son dakika deprem, deprem mi oldu
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.
Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.
Kuril Adaları, Kuzeydoğu Asya'da, Rusya ile Japonya arasında yer alan bir takımada olarak bilinir. Adalar, Kamçatka Yarımadası ile Japonya'nın Hokkaido Adası arasında uzanır ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında bir sınır oluşturur.