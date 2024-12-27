https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japonyada-68-buyuklugunde-deprem-1092115475.html

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıda... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T20:40+0300

2024-12-27T20:40+0300

2024-12-27T20:40+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem oldu.Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.Kuril Adaları nerede?Kuril Adaları, Kuzeydoğu Asya'da, Rusya ile Japonya arasında yer alan bir takımada olarak bilinir. Adalar, Kamçatka Yarımadası ile Japonya'nın Hokkaido Adası arasında uzanır ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında bir sınır oluşturur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/afad-duyurdu-sirnak-ve-musulda-38-buyuklugunde-deprem-1091984880.html

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