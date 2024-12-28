https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/adiyamanda-kucuk-cocugu-isiran-kopek-kuduz-cikti-kuduzdan-yuzde-100-korunma-saglanmayabilir-1092119278.html
Adıyaman'da küçük çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: 'Kuduzdan yüzde 100 korunma sağlanmayabilir'
Adıyaman'da küçük çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: 'Kuduzdan yüzde 100 korunma sağlanmayabilir'
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ahmet Uçar isimli 7 yaşındaki çocuk okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.Adıyaman'ın Besni ilçesinde okuldan eve dönen 7 yaşındaki çocuk yolda sahipsiz köpekler tarafından çeşitli yerlerinden ısırıldı. Ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ küçük çocuğun durumunun stabil olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti:Kuduz köpeklerin saldırısına uğrayan Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar köpeklerin mahalledekilere iki gün önce de saldırdığını belirterek kurtulmak için beslenme çantasını fırlattığını ancak kardeşini kurtarmayı başaramadığını söyledi.
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adıyaman kuduz köpek, kuduz köpe saldırısı, besni köpek saldırısı
adıyaman kuduz köpek, kuduz köpe saldırısı, besni köpek saldırısı
Adıyaman'da küçük çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: 'Kuduzdan yüzde 100 korunma sağlanmayabilir'
00:09 28.12.2024 (güncellendi: 00:11 28.12.2024)
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğu ısıran köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı ekipleri tarafından doğrulanırken doktorlar kuduz aşısının yüzde 100 koruma sağlamayabileceğini açıkladı.
Ahmet Uçar isimli 7 yaşındaki çocuk okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde okuldan eve dönen 7 yaşındaki çocuk yolda sahipsiz köpekler tarafından çeşitli yerlerinden ısırıldı. Ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ küçük çocuğun durumunun stabil olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti:
İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaralanmaları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotikleri alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Her hangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız
Kuduz köpeklerin saldırısına uğrayan Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar köpeklerin mahalledekilere iki gün önce de saldırdığını belirterek kurtulmak için beslenme çantasını fırlattığını ancak kardeşini kurtarmayı başaramadığını söyledi.