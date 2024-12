Adıyaman'da küçük çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: 'Kuduzdan yüzde 100 korunma sağlanmayabilir'

İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaralanmaları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotikleri alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Her hangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız