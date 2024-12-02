https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/20-milyon-liralik-skandal-kopek-velisi-buket-ozgunlu-tutuklandi-1091079549.html
20 milyon liralık skandal: 'Köpek velisi' Buket Özgünlü tutuklandı
20 milyon liralık skandal: 'Köpek velisi' Buket Özgünlü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da sokak köpeklerine yardım toplayan 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' kurucusu Buket Özgünlü tutuklandı. Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve 3 kişinin sokak... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T20:05+0300
2024-12-02T20:05+0300
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Sokak hayvanlarına yardım adı altında vurgun yapan 'köpek velisi' lakaplı Buket Özgünlü tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' Başkanı Buket Özgünlü dahil olmak üzere 18 kişi hakkında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek üzere kazanç elde ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltı kararı sonrası ifadeye çağrılarak serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı verilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalanarak bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K., Papağan Evi isimli dükkanın sahibi Ertan I. görevi kötüye kullanma ve mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ankarada-yuruyusten-donen-kadina-kopek-saldirdi-akademisyenin-bacaklari-ve-yuzu-parcalandi-1090375927.html
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20 milyon liralık skandal: 'Köpek velisi' Buket Özgünlü tutuklandı
20:05 02.12.2024 (güncellendi: 20:07 02.12.2024)
Ankara'da sokak köpeklerine yardım toplayan 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' kurucusu Buket Özgünlü tutuklandı. Dernek Başkanı Buket Özgünlü ve 3 kişinin sokak hayvanları adına toplanan 20 milyon lira değerindeki yardım parası üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Sokak hayvanlarına yardım adı altında vurgun yapan 'köpek velisi' lakaplı Buket Özgünlü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' Başkanı Buket Özgünlü dahil olmak üzere 18 kişi hakkında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek üzere kazanç elde ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltı kararı sonrası ifadeye çağrılarak serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı verilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalanarak bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K., Papağan Evi isimli dükkanın sahibi Ertan I. görevi kötüye kullanma ve mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.