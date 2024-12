https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/unlu-sarkici-ozcan-deniz-ailesini-tamamen-sildi-sadece-kendimi-ve-cekirdek-ailemi-korumaya-aliyorum-1092096801.html

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz 'ailesini' tamamen sildi: 'Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum'

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz 'ailesini' tamamen sildi: 'Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum'

Bir süredir ailesiyle problemler yaşayan şarkıcı Özcan Deniz, son paylaşımında yeniden gündem oldu. Deniz sadece eşi ve çocuğuyla birlikte yoluna devam... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir özel hayatıyla gündemde. Deniz ve kendi ailesi arasında yaşanan sorunlar gün yüzüne çıkarken, ünlü şarkıcı son paylaşımında artık ailesini tamamen sildiğini söyledi. 'Bana iyi gelenlerle, dağımın karı, karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım' diyen Deniz, "Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süre önce başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını söylemiş ve ailede büyük bir kriz çıkmıştı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Özcan Deniz son yaptığı paylaşımla ailesini tamamen sildiğini açıkladı. Deniz, eşi Samar Dadgar'ı suçlayan aile bireylerine yönelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla hayatına devam edeceğini söyledi.Dokuz yaşımdan beri savaş verdimDeniz yaptığı paylaşımda eski günlerinde yaşadıkları zorlukları da hatırlatarak, şunları söyledi: Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah.Sizi hala çok seviyorum ama tek başına yetmiyorSeni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyerek eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun."

