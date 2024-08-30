https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ozcan-denizin-yayinlamakla-tehdit-ettigi-videonun-icerigi-ortaya-cikti-kiz-kardesi-acikladi-1087450537.html

Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı

Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Deniz'in yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında açıklama yaptı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T12:44+0300

2024-08-30T12:44+0300

2024-08-30T12:44+0300

yaşam

özcan deniz

sosyal medya

tartışma

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Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile tartışmış ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu. Gürler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Özcan Deniz: Video duruyorKardeşinin iddiaları ardından "akşamı bekle" diyen Deniz, geç saatlerde yeni bir açıklama yaptı.Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz; "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.Bu kez Deniz'in küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Instagram hesabından peş peşe açıklama yaptı. Semerci şu açıklamayı yaptı:Semerci, Deniz eşi Dadgar hakkında ise "Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son derece kibar ve nazik biridir. Seviyesiz televizyon programlarında ve malum programda, İranlı olmasını bir suçmuş, hataymış ve ya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez" dedi.Semerci sözlerine şöyle devam etti:Deniz'in kız kardeşi açıklamasına "Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama 2 sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor durumda sokmuştur. Kimsenin yaşı, başı, seçimi, hayatı aileside dahil kimseyi ilgilendirmez. Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatını resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda da değildir. Heleki küçük kız kardeşinden asla!!!Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum" diye devam etti.'Şantaj videosu değil'Daha sona Deniz'in video yayınlamasına engel olduklarını belirten Semerci "Hayır paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mal olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi" dedi.Özcan Deniz'in bahsettiği videoda ne var?Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Eve tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bıracaktı, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı..." dedi.Semerci videonun içeriğiyle ilgili "Çocukluğundan bu yaşına aile için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri ve sizlerin önünden olayların, sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan yılmışlıkların, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan sonra da size elveda dediği bir videoydu" dedi.

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özcan deniz, sosyal medya, tartışma