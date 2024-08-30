https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ozcan-denizin-yayinlamakla-tehdit-ettigi-videonun-icerigi-ortaya-cikti-kiz-kardesi-acikladi-1087450537.html
Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı
Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Deniz'in yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında açıklama yaptı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T12:44+0300
2024-08-30T12:44+0300
2024-08-30T12:44+0300
yaşam
özcan deniz
sosyal medya
tartışma
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Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile tartışmış ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu. Gürler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Özcan Deniz: Video duruyorKardeşinin iddiaları ardından "akşamı bekle" diyen Deniz, geç saatlerde yeni bir açıklama yaptı.Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz; "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.Bu kez Deniz'in küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Instagram hesabından peş peşe açıklama yaptı. Semerci şu açıklamayı yaptı:Semerci, Deniz eşi Dadgar hakkında ise "Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son derece kibar ve nazik biridir. Seviyesiz televizyon programlarında ve malum programda, İranlı olmasını bir suçmuş, hataymış ve ya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez" dedi.Semerci sözlerine şöyle devam etti:Deniz'in kız kardeşi açıklamasına "Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama 2 sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor durumda sokmuştur. Kimsenin yaşı, başı, seçimi, hayatı aileside dahil kimseyi ilgilendirmez. Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatını resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda da değildir. Heleki küçük kız kardeşinden asla!!!Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum" diye devam etti.'Şantaj videosu değil'Daha sona Deniz'in video yayınlamasına engel olduklarını belirten Semerci "Hayır paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mal olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi" dedi.Özcan Deniz'in bahsettiği videoda ne var?Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Eve tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bıracaktı, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı..." dedi.Semerci videonun içeriğiyle ilgili "Çocukluğundan bu yaşına aile için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri ve sizlerin önünden olayların, sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan yılmışlıkların, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan sonra da size elveda dediği bir videoydu" dedi.
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özcan deniz, sosyal medya, tartışma
özcan deniz, sosyal medya, tartışma
Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Deniz'in yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında açıklama yaptı.
Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile tartışmış ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.
Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu. Gürler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim... Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!"
Özcan Deniz: Video duruyor
Kardeşinin iddiaları ardından "akşamı bekle" diyen Deniz, geç saatlerde yeni bir açıklama yaptı.
Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz; "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.
Bu kez Deniz'in küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Instagram hesabından peş peşe açıklama yaptı. Semerci şu açıklamayı yaptı:
"Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru. Yıllardır birlikte iş yapan insanların bir gün yollarını ayırmak istemesi son derece sancılı ve zor bir süreçtir. İki yetişkin olarak sorunlarını elbette en uygun şekilde çözmeye çalışıyorlar. Bazen elbette gerilmeler yaşanabiliyor ama bu onları düşman yapmaz. Bu süreçte bir gün yoluna girecek ve her şey düzelecek bundan eminim. Ünlü olmasından kaynaklı bu süreci en ağır yaşayan sevgili abim Özcan Deniz'dir. Herkesin yaşayabileceği gibi, yoğun iş hayatının yanına bir de bu stresli dönem eklenince ok yaydan fırlayabiliyor bazen. Duygusal paylaşımlar her insani duygu gibi yapılabiliniyor. İkisini de çok seviyorum ve inanıyorum ki her şey yoluna girecektir. Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir."
Semerci, Deniz eşi Dadgar hakkında ise "Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Son derece kibar ve nazik biridir. Seviyesiz televizyon programlarında ve malum programda, İranlı olmasını bir suçmuş, hataymış ve ya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez" dedi.
Semerci sözlerine şöyle devam etti:
"Öncelikle kendisinden habersiz bu paylaşımım için canım abimden beni affetmesini diliyorum. Daha fazla orada burada programlarda abim hakkında yapılan çirkin yorumlara tepkisiz kalamadım, içim acıyor. Bu da bana sorduğunuz yüzlerce mesaja cevabım olsun. Abimin sözcüsü ya da basın danışmanı değilim ama kardeşi olarak bunları açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Küçük ablam birliktelik yaşamış olduğu kişi ile birlikte tüm ailesini silmiş ve 2 sene önce Kuşadası'na taşınmıştır. "
Deniz'in kız kardeşi açıklamasına "Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama 2 sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor durumda sokmuştur. Kimsenin yaşı, başı, seçimi, hayatı aileside dahil kimseyi ilgilendirmez. Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatını resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda da değildir. Heleki küçük kız kardeşinden asla!!!
Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum" diye devam etti.
Daha sona Deniz'in video yayınlamasına engel olduklarını belirten Semerci "Hayır paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil. Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mal olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi" dedi.
Özcan Deniz'in bahsettiği videoda ne var?
Semerci, "Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Eve tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bıracaktı, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı..." dedi.
Semerci videonun içeriğiyle ilgili "Çocukluğundan bu yaşına aile için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri ve sizlerin önünden olayların, sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan yılmışlıkların, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan sonra da size elveda dediği bir videoydu" dedi.