Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun içeriği ortaya çıktı: Kız kardeşi açıkladı

"Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru. Yıllardır birlikte iş yapan insanların bir gün yollarını ayırmak istemesi son derece sancılı ve zor bir süreçtir. İki yetişkin olarak sorunlarını elbette en uygun şekilde çözmeye çalışıyorlar. Bazen elbette gerilmeler yaşanabiliyor ama bu onları düşman yapmaz. Bu süreçte bir gün yoluna girecek ve her şey düzelecek bundan eminim. Ünlü olmasından kaynaklı bu süreci en ağır yaşayan sevgili abim Özcan Deniz'dir. Herkesin yaşayabileceği gibi, yoğun iş hayatının yanına bir de bu stresli dönem eklenince ok yaydan fırlayabiliyor bazen. Duygusal paylaşımlar her insani duygu gibi yapılabiliniyor. İkisini de çok seviyorum ve inanıyorum ki her şey yoluna girecektir. Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir."