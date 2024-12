https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyede-deprem-gerceklesme-zamanini-ve-buyukluklerini-acikladi-1092101544.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanını ve büyüklüklerini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem gerçekleşme zamanını ve büyüklüklerini açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğini rakamlarla ortaya koyarak, büyük riski uyarısında bulundu. Ercan’ın açıklamasına göre, Türkiye’de her yıl çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem yaşanıyor. Bu depremler fay hatlarındaki enerji boşalmalarını temsil ederken, zaman zaman can ve mal kaybına neden olabiliyor.Ercan, Türkiye’de deprem gerçekleşme zamnları ve büyüklükleriyle ilgili şu bilgileri verdi:İstanbul'da ne zaman büyük deprem olacak?Ercan, bir sosyal medya kullanıcısının "İstanbul depremi için 10 yıl kaldı demek ki" sözlerine ise "İstanbul demek Türkiye demek değildir" diyerek yanıt verdi. İstanbul depreminin yakın zamanda gerçekleşeceği görüşüyle ilgili deprem bilimciler farklı düşünüyor. Ercan daha önce "İstanbul'da her an deprem olabilir" diyen uzmanları eleştirmiş, ifadeleri ise akıllara Prof. Dr. Naci Görür'ü getirmişti.Yer bilimci Görür, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda İstanbul'a 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunarak "Biz de zaten Marmara Denizi'nin içerisinde bu kolda deprem bekliyoruz. Burada 2 kolda deprem bekliyoruz; biri Adalar'ın güneyinde olan Adalar Fayı; diğer ise bu Kumburgaz Fayı dediğimiz Silivri açıklarında Orta Marmara'ya kadar olan fay. Bu faylar zaten şu anda kilitli faylar, stres biriktiriyorlar" demişti.Türkiye'de kaç aktif fay hattı var?Türkiye’nin jeolojik yapısı, deprem riskinin sürekli olarak gündemde kalmasını zorunlu kılıyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan 3 büyük fay hattı yer alıyor.Türkiye Diri fay Haritası üzerinde gösterilen toplam diri fayların sayısı 485'e ulaşıyor.

