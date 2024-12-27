https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japon-deprem-uzmani-4-fay-hattini-isaret-etti-deprem-bekledigi-yerleri-aciklayarak-uyardi-1092085267.html

Japon deprem uzmanı 4 fay hattını işaret etti: Deprem beklediği yerleri açıklayarak uyardı

Japon deprem uzmanı 4 fay hattını işaret etti: Deprem beklediği yerleri açıklayarak uyardı

Sputnik Türkiye

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu kez de Afyonkarahisar’dan uyarılarda bulundu. Japon deprem uzmanı, şehirdeki alüvyon... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:57+0300

2024-12-27T09:57+0300

2024-12-27T09:57+0300

türkiye

japon deprem uzmanı

afyonkarahisar

afyon

marmara denizi

marmara depremi

deprem

fay hattı

yoshinori moriwaki

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Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden son dakika deprem haberleri geliyor. Türkiye'deki aktif fay hatlarının fazlalılığı nedeniyle deprem uzmanları, deprem riskli bölgelerle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar’da basın mensuplarına konuştu. Moriwaki, Afyonkarahisar’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklenmediğini vurguladı. Ancak zeminin zayıflığı nedeniyle 6 büyüklüğünde bir depremin bile ciddi hasar yaratabileceğini söyledi. 2002 yılında gerçekleşen depreme atıfta bulunan uzman, benzer bir olayın tekrarlanabileceğini belirterek tedbirlerin önemine değindi.Moriwaki, ayrıca 7.5 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi de açıklayarak uyardı.Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin açıklamaları şu şekilde:'4 tane fay hattı var'“Geçen sene 28 Aralık’ta Afyon’a geldik. Ondan sonra maalesef Doğu Anadolu fay hattı kırılma olayı başladı. Tabi ondan sonra Afyon için pek fazla araştırmadım, ama tabi o sene içerisinde de Afyon’da da depremler olabilir. Afyon’da da fay hatları var ve şehrin içerisinde 4 tane fay hattı var. Alüvyon zemin çok kötü, fay hattı var bunun için çok yüksek katlı binalar yapmamak lazım zaten belediye başkanı da karar verdi 3. kata kadar izin verildi, bu çok iyi oldu. Bazı yerlere yapılabilir mesela TOKİ’nin yerleri için biraz daha yüksek bina yapılabilir.7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıMaalesef Türkiye’de genel olarak yüzde 50’den fazla izinsiz yani kaçak bina var. Sondaj yapısı, zemin yapısına bakılıp kontrol altında bina yapılmalı, aslında 1998’den sonra izin var mı, zemin iyi mi kötü mü bakılmalıydı. Genel olarak kötü zemin, çok büyük deprem yani Maraş’taki deprem gibi veya Marmara bölgesindeki deprem gibi 7 ya da 7.5 gibi deprem burada beklemiyorum. Ama maalesef zemin kötü olduğu için genelde 6’ya çıksa da 2002’de de deprem oldu dikkatli olmak lazım.Herkes soruyor nerede, ne zaman, ne kadar büyük bunları sormasınlar. Türkiye’ye ve Japonya’ya deprem geliyor, onun için biz hazır olmalıyız. Belediyede, evde, şirkette, okullarda hep beraber olmalıyız, o zaman bu hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam o zaman hep birlikte bunlar için yayın yapmak lazım, deprem gelmiyorsa da insanlar unutabilir haber yapıp bunu unutturmamak gerekiyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/otv-muafiyetli-araclar-alacaklar-dikkat-sartlar-degisti-resmi-gazetede-yayimlandi-1092084799.html

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afyonkarahisar

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