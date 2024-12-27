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Dua Lipa ve Callum Turner nişanlandı mı? Şarkıcının elmas yüzüğü söylentileri alevlendirdi
Dua Lipa ve Callum Turner nişanlandı mı? Şarkıcının elmas yüzüğü söylentileri alevlendirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bir yıldır beraber olduğu aktör sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapmayan ünlü... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:11+0300
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Grammy ödülü sahibi 29 yaşındaki Dua Lipa'nın bir süredir beraber olduğu aktör ve model Callum Turner'la nişanlandığı öne sürülüyor.'Houdini' isimli hit parçasıyla başarılar elde eden Lipa, 34 yaşındaki Fantastik Canavarlar filmi oyuncusu Turner ile Mart ayında Londra'da birlikte görüldükten sonra bu yılın Temmuz ayında ilişkilerini Instagram'da resmileştirmişlerdi.Ünlü aktörün, bir yıllık birliktelikten sonra şimdi evlenme teklifi ettiğine inanılıyor. The Sun'a konuşan bir kaynak ikilinin nişanlandıklarını öne sürüyor. Habere göre, Arnavut-İngiliz asıllı şarkıcının yılı böylesine 'yüksek bir noktada' bitirdiği için 'daha mutlu olamazdı' ifadelerine yer veriliyor.Noel zamanında nişanlandığı iddia edilen çiftin, sevdikleriyle birlikte Yılbaşı gecesini kutlamayı planladıkları bildirildi. Nişanlanma haberleri, Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından nişan parmağına büyük bir yüzük taktığı bir fotoğrafı paylaşması üzerine geldi. İkili henüz resmi bir açıklama yapmadı.Callum Turner kimdir?İngiliz oyuncu ve model olan Callum Turner, 1990 yılında Londra'da doğmuştur. 2010'lu yılların başında oyunculuk kariyerine başlayan Turner'ın en bilinen rollerinden biri, 2016 yapımı Assassin's Creed filmindeki Callum Lynch karakteridir.Turner ayrıca, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlayan Fantastic Beast serisinin 2018 yapımı Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald filminde, Newt Scamander’ın kardeşi Theseus Scamander olarak büyük bir çıkış yakalamıştır.Turner, aynı zamanda The War &amp; Peace (2016) dizisinde de önemli bir rol oynamıştır ve The Only Living Boy in New York (2017) gibi filmlerde de yer almıştır. Başarılı bir oyunculuk kariyerinin yanı sıra, model olarak da çalışmış ve farklı moda markaları için defilelerde yer almıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/michael-jacksona-ait-yayinlanmamis-kasetler-terk-edilmis-bir-depoda-bulundu-1091610612.html
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londra, dua lipa, grammy, new york, instagram, the sun, callum turner, nişan yüzüğü

Dua Lipa ve Callum Turner nişanlandı mı? Şarkıcının elmas yüzüğü söylentileri alevlendirdi

12:11 27.12.2024 (güncellendi: 12:21 27.12.2024)
© Fotoğraf : Dua Lipa InstagramDua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı
Dua Lipa, Callum Turner ile nişanlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Fotoğraf : Dua Lipa Instagram
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Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bir yıldır beraber olduğu aktör sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapmayan ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafında parmağındaki elmas yüzük görenlerin dikkatini çekti.
Grammy ödülü sahibi 29 yaşındaki Dua Lipa'nın bir süredir beraber olduğu aktör ve model Callum Turner'la nişanlandığı öne sürülüyor.
'Houdini' isimli hit parçasıyla başarılar elde eden Lipa, 34 yaşındaki Fantastik Canavarlar filmi oyuncusu Turner ile Mart ayında Londra'da birlikte görüldükten sonra bu yılın Temmuz ayında ilişkilerini Instagram'da resmileştirmişlerdi.
Ünlü aktörün, bir yıllık birliktelikten sonra şimdi evlenme teklifi ettiğine inanılıyor. The Sun'a konuşan bir kaynak ikilinin nişanlandıklarını öne sürüyor. Habere göre, Arnavut-İngiliz asıllı şarkıcının yılı böylesine 'yüksek bir noktada' bitirdiği için 'daha mutlu olamazdı' ifadelerine yer veriliyor.
Noel zamanında nişanlandığı iddia edilen çiftin, sevdikleriyle birlikte Yılbaşı gecesini kutlamayı planladıkları bildirildi. Nişanlanma haberleri, Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından nişan parmağına büyük bir yüzük taktığı bir fotoğrafı paylaşması üzerine geldi. İkili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Callum Turner kimdir?

İngiliz oyuncu ve model olan Callum Turner, 1990 yılında Londra'da doğmuştur. 2010'lu yılların başında oyunculuk kariyerine başlayan Turner'ın en bilinen rollerinden biri, 2016 yapımı Assassin's Creed filmindeki Callum Lynch karakteridir.
Turner ayrıca, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlayan Fantastic Beast serisinin 2018 yapımı Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald filminde, Newt Scamander’ın kardeşi Theseus Scamander olarak büyük bir çıkış yakalamıştır.
Turner, aynı zamanda The War & Peace (2016) dizisinde de önemli bir rol oynamıştır ve The Only Living Boy in New York (2017) gibi filmlerde de yer almıştır. Başarılı bir oyunculuk kariyerinin yanı sıra, model olarak da çalışmış ve farklı moda markaları için defilelerde yer almıştır.
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