https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/michael-jacksona-ait-yayinlanmamis-kasetler-terk-edilmis-bir-depoda-bulundu-1091610612.html

Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler terk edilmiş bir depoda bulundu

Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler terk edilmiş bir depoda bulundu

Sputnik Türkiye

'Popun Kralı' olarak tanınan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Michael Jackson'a ait yayınlanmamış 12 şarkı kaseti terk edilmiş bir depoda bulundu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T17:30+0300

2024-12-16T17:30+0300

2024-12-16T17:30+0300

yaşam

abd

michael jackson

kaset

şarkıcı

yayın hakkı

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Yayınlanmamış Michael Jackson şarkıları terk edilmiş bir depolama ünitesinde bulundu. San Fernando Vadisi'nde terk edilmiş bir depolama ünitesi satın alan 56 yaşındaki eski Kaliforniya Karayolları Devriyesi memuru Gregg Musgrove, beklenmedik bir şekilde Jackson'ın yayınlanmamış şarkılarının bulunduğu bir kasetler bulduğunu duyurdu.Terk edilmiş ünitenin bir zamanlar müzik yapımcısı ve şarkıcı olan Bryan Loren'e ait olduğu bildirildi. Jackson'ın 1991 albümü 'Dangerous'ta işbirliği yapan Loren'ın deposunda Michael Jackson'ın 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı 12 yayınlanmamış parçayı içeren kasetler keşfedildi.Musgrove ve avukatı bu yılın başlarında Jackson Estate'e kasetlerle başvurdu. Mirasın bunları satın almayı reddettiği ve 56 yaşındaki adama mülkiyet iddiasında bulunmadığını belirten resmi bir mektup gönderdiği bildirildi. Jackson hayranları yakın zamanda müziği dinleyemeyecekler çünkü mektupta kayıtların ve bestelerin telif hakkının Musgrove'a veya gelecekte bunları satın alabilecek herhangi birine değil, mirasa ait olduğu belirtiliyor.

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abd, michael jackson, kaset, şarkıcı, yayın hakkı