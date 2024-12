https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ukrayna-ordusu-zelenskiy-rejimine-destek-vermiyor-1092048883.html

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu Zelenskiy rejimine destek vermiyor

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu Zelenskiy rejimine destek vermiyor

Rusya tarafına geçen Ukraynalı askeri sağlık uzmanı Koşelyok, Ukraynalı askerlerin Zelenskiy rejimine destek vermediğini ve ölümle sonuçlanması kaçınılmaz olan...

Rusya ordusuna bağlı Maksim Krivonos Gönüllü Birliği’ne katılan ‘Tarihçi’ kod adlı Vladimir Koşelyok, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna ordusunda görev yaptığım sırada, mevziimizde oturduğumuz sırada, bir komutan geldi ve yeni görev verdi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Koşelyok, “Aklıselimin, iyiliğin, yapıcı konuşmanın ve diyaloğun her zaman kazandığını söylemek istiyorum. Nefret her halükarda yaratıcı değil, bu nedenle her halükarda kaybeder, hiçbir yere götürmez, sadece kişisel hayatınızın bozulmasına ve ülkenin bozulmasına, hatta belki de ülkenin ortadan kalkmasına neden olur. Tek çözüm, nefret yerine sevmeye başlamak” dedi.Ukrayna vatandaşlarının ülkede olup bitenleri iyi anladığını ve sadece bunu açık açık söylemekten korktuğunu kaydeden Koşelyok, “Zira çok korkuyorlar ve köşeye sıkıştırılmış durumdalar” diye ekledi.Maksim Krivonos Birliği, bir yıl önce eski Ukraynalı askerler ve Kiev rejiminin politikasına karşı çıkan Ukraynalı sivillerden oluşuyor.

