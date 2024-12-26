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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ukrayna-ordusu-zelenskiy-rejimine-destek-vermiyor-1092048883.html
Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu Zelenskiy rejimine destek vermiyor
Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu Zelenskiy rejimine destek vermiyor
Sputnik Türkiye
Rusya tarafına geçen Ukraynalı askeri sağlık uzmanı Koşelyok, Ukraynalı askerlerin Zelenskiy rejimine destek vermediğini ve ölümle sonuçlanması kaçınılmaz olan... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya ordusuna bağlı Maksim Krivonos Gönüllü Birliği’ne katılan ‘Tarihçi’ kod adlı Vladimir Koşelyok, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna ordusunda görev yaptığım sırada, mevziimizde oturduğumuz sırada, bir komutan geldi ve yeni görev verdi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Koşelyok, “Aklıselimin, iyiliğin, yapıcı konuşmanın ve diyaloğun her zaman kazandığını söylemek istiyorum. Nefret her halükarda yaratıcı değil, bu nedenle her halükarda kaybeder, hiçbir yere götürmez, sadece kişisel hayatınızın bozulmasına ve ülkenin bozulmasına, hatta belki de ülkenin ortadan kalkmasına neden olur. Tek çözüm, nefret yerine sevmeye başlamak” dedi.Ukrayna vatandaşlarının ülkede olup bitenleri iyi anladığını ve sadece bunu açık açık söylemekten korktuğunu kaydeden Koşelyok, “Zira çok korkuyorlar ve köşeye sıkıştırılmış durumdalar” diye ekledi.Maksim Krivonos Birliği, bir yıl önce eski Ukraynalı askerler ve Kiev rejiminin politikasına karşı çıkan Ukraynalı sivillerden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/siginmaci-anlatti-ukraynali-askerler-dhcnin-selidovo-kentinde-bir-anne-ve-cocugu-oldurdu-1092042643.html
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ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, rus ordusu

Rusya tarafına geçen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu Zelenskiy rejimine destek vermiyor

11:45 26.12.2024 (güncellendi: 11:48 26.12.2024)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aleksandr Sırskiy ile
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Aleksandr Sırskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Rusya tarafına geçen Ukraynalı askeri sağlık uzmanı Koşelyok, Ukraynalı askerlerin Zelenskiy rejimine destek vermediğini ve ölümle sonuçlanması kaçınılmaz olan emirleri yerine getirmeyi reddettiğini belirtti.
Rusya ordusuna bağlı Maksim Krivonos Gönüllü Birliği’ne katılan ‘Tarihçi’ kod adlı Vladimir Koşelyok, Sputnik’e açıklamasında, “Ukrayna ordusunda görev yaptığım sırada, mevziimizde oturduğumuz sırada, bir komutan geldi ve yeni görev verdi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Görev çok saçmaydı. Bu görevin yerine getirilemez olduğunu, orada öleceğimizi doğrudan söyledim, ne anlamı olduğunu sordum. Ukrayna ve zafer için mi, yoksa Zelensksiy puan kazansın diye mi savaşıyoruz? Tüm bunlar moralimi çok bozdu. Komutan gidince orada bulunan askerler tek tek yanıma gelip elimi sıktı ve ‘aferin, seni destekliyorum ve senin yanındayım’ dediler.
Koşelyok, “Aklıselimin, iyiliğin, yapıcı konuşmanın ve diyaloğun her zaman kazandığını söylemek istiyorum. Nefret her halükarda yaratıcı değil, bu nedenle her halükarda kaybeder, hiçbir yere götürmez, sadece kişisel hayatınızın bozulmasına ve ülkenin bozulmasına, hatta belki de ülkenin ortadan kalkmasına neden olur. Tek çözüm, nefret yerine sevmeye başlamak” dedi.
Ukrayna vatandaşlarının ülkede olup bitenleri iyi anladığını ve sadece bunu açık açık söylemekten korktuğunu kaydeden Koşelyok, “Zira çok korkuyorlar ve köşeye sıkıştırılmış durumdalar” diye ekledi.
Maksim Krivonos Birliği, bir yıl önce eski Ukraynalı askerler ve Kiev rejiminin politikasına karşı çıkan Ukraynalı sivillerden oluşuyor.
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