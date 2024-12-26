https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/siginmaci-anlatti-ukraynali-askerler-dhcnin-selidovo-kentinde-bir-anne-ve-cocugu-oldurdu-1092042643.html
Sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler DHC’nin Selidovo kentinde bir anne ve çocuğu öldürdü
Sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler DHC’nin Selidovo kentinde bir anne ve çocuğu öldürdü
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo’da, Ukraynalı askerlerin kentten kaçmadan önce bir anne ve çocuğunu kurşuna dizdiği belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:24+0300
2024-12-26T10:24+0300
2024-12-26T10:32+0300
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Çatışmalar nedeniyle Selidovo’dan giden Yelena Nikolayenko, Sputnik’e açıklamada, Ukraynalı askerlerin işlediği savaş suçlarını anlattı.Nikolayenko, oturdukları mahallede dokuz katlı bir binada mevzi kuran Ukraynalı askerlerin yoldan geçen vatandaşlara ateş açtığını belirterek, “Ayırım yapmadan, yaşı ne olursa olsun, çocuklar olsun, yaşlılar olsun herkese ateş açıyorlardı. Kimi görürlerse herkese ateş ediyorlardı” ifadesini kullandı.Bir anne ve çocuğunun yoldan geçtiği sırada, Ukraynalı askerlerin ateş açtığını anlatan Nikolayenko, “Anne kendini çocuğun üzerine attı, onu korumaya çalıştı. Onu öldürdüler. Çocuk kaçmaya çalıştı. Onu da öldürdüler” dedi.Olayın ekim ayı başlarında meydana geldiğini ve çocuğun 12-13 yaşında olduğunu belirten Nikolayenko, ertesi gün yolda cansız bedenleri yatan anne ve çocuğa yaklaşmak isteyen bir komşunun da Ukraynalı askerlerin açtığı ateşle öldürüldüğünü kaydetti.Selidova kenti 29 Ekim’de Rusya ordusunun kontrolüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusyada-ust-duzey-askeri-yetkililere-saldiri-hazirligi-yapan-kisiler-yakalandi-1092040821.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, savaş suçu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, savaş suçu
Sığınmacı anlattı: Ukraynalı askerler DHC’nin Selidovo kentinde bir anne ve çocuğu öldürdü
10:24 26.12.2024 (güncellendi: 10:32 26.12.2024)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Selidovo’da, Ukraynalı askerlerin kentten kaçmadan önce bir anne ve çocuğunu kurşuna dizdiği belirtildi.
Çatışmalar nedeniyle Selidovo’dan giden Yelena Nikolayenko, Sputnik’e açıklamada, Ukraynalı askerlerin işlediği savaş suçlarını anlattı.
Nikolayenko, oturdukları mahallede dokuz katlı bir binada mevzi kuran Ukraynalı askerlerin yoldan geçen vatandaşlara ateş açtığını belirterek, “Ayırım yapmadan, yaşı ne olursa olsun, çocuklar olsun, yaşlılar olsun herkese ateş açıyorlardı. Kimi görürlerse herkese ateş ediyorlardı” ifadesini kullandı.
Bir anne ve çocuğunun yoldan geçtiği sırada, Ukraynalı askerlerin ateş açtığını anlatan Nikolayenko, “Anne kendini çocuğun üzerine attı, onu korumaya çalıştı. Onu öldürdüler. Çocuk kaçmaya çalıştı. Onu da öldürdüler” dedi.
Olayın ekim ayı başlarında meydana geldiğini ve çocuğun 12-13 yaşında olduğunu belirten Nikolayenko, ertesi gün yolda cansız bedenleri yatan anne ve çocuğa yaklaşmak isteyen bir komşunun da Ukraynalı askerlerin açtığı ateşle öldürüldüğünü kaydetti.
Selidova kenti 29 Ekim’de Rusya ordusunun kontrolüne geçti.