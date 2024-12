https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/unlu-oyuncu-erkan-can-bir-ayda-12-kilo-vermenin-sirrini-anlatti-1092016490.html

Ünlü oyuncu Erkan Can, bir ayda 12 kilo vermenin sırrını anlattı

Ünlü oyuncu Erkan Can, verdiği kilolarla dikkat çekerken, bir ayda nasıl 12 kilo verdiğini de anlattı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can fazla kilolarından kurtuldu. Bir ayda 12 kilo veren Can, "Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim" diyerek neler yaptığını anlattı. 65 kiloya düştüğünü anlatan Erkan Can, "Ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Ardından bir zayıflama merkezinde yağlarım için makinelere girdim" dedi.

