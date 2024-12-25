https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/unlu-oyuncu-erkan-can-bir-ayda-12-kilo-vermenin-sirrini-anlatti-1092016490.html
Ünlü oyuncu Erkan Can, bir ayda 12 kilo vermenin sırrını anlattı
Ünlü oyuncu Erkan Can, bir ayda 12 kilo vermenin sırrını anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Erkan Can, verdiği kilolarla dikkat çekerken, bir ayda nasıl 12 kilo verdiğini de anlattı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:35+0300
2024-12-25T14:35+0300
2024-12-25T14:35+0300
yaşam
erkan can
diyet
diyetisyen
zayıflama
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Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can fazla kilolarından kurtuldu. Bir ayda 12 kilo veren Can, "Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim" diyerek neler yaptığını anlattı. 65 kiloya düştüğünü anlatan Erkan Can, "Ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Ardından bir zayıflama merkezinde yağlarım için makinelere girdim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kis-diyetinin-9-puf-noktasi-1091961113.html
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erkan can, erkan can diyet, erkan can kaç kilo verdi, erkan can nasıl zayıfladı
erkan can, erkan can diyet, erkan can kaç kilo verdi, erkan can nasıl zayıfladı
Ünlü oyuncu Erkan Can, bir ayda 12 kilo vermenin sırrını anlattı
Ünlü oyuncu Erkan Can, verdiği kilolarla dikkat çekerken, bir ayda nasıl 12 kilo verdiğini de anlattı.
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Erkan Can fazla kilolarından kurtuldu. Bir ayda 12 kilo veren Can, "Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim" diyerek neler yaptığını anlattı.
65 kiloya düştüğünü anlatan Erkan Can, "Ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri ve paketli gıdaları kestim. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Ardından bir zayıflama merkezinde yağlarım için makinelere girdim" dedi.