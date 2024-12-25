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İngiltere efsanesi David Beckham, birlikte oynadığı 'en iyi beş futbolcuyu' seçti
İngiltere efsanesi David Beckham, birlikte oynadığı 'en iyi beş futbolcuyu' seçti
Sputnik Türkiye
İngiliz futbol tarihinin tanınmış isimlerinden David Beckham, bu zamana kadar beraber oynadığı en iyi beş futbolcuyu açıkladı. 2013 yılında futbolcu kariyerine... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T15:14+0300
2024-12-25T15:14+0300
spor
david beckham
rio ferdinand
alex ferguson
real madrid
manchester united
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İngiliz futbol tarihinin tanınmış ve başarılı oyuncularından biri olan David Beckham, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand tarafından kariyeri boyunca birlikte oynadığı oyuncular arasından en iyi beşini seçmesi istendi.17 yaşında Manchester United formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Beckham, 1992 yılından itibaren başarılı bir futbol kariyerine imza attı. Sir Alex Ferguson yönetiminde altı Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Real Madrid’e transfer olan Beckham, La Liga şampiyonluğu kazandı.Rio Ferdinand’ın yönettiği bir podcast programında, birlikte oynadığı oyuncular arasından bir beş kişilik takım kurmakta zorlanan David Beckham, kaleci seçmekten kaçınarak eski takım arkadaşlarını sıraladı.Beckham'ın seçtiği ilk 5 oyuncuBeckham, kaleci seçmekten kaçınarak savunma için Real Madrid’den takım arkadaşı Roberto Carlos ve AC Milan’da birlikte oynadığı Paolo Maldini’yi tercih etti.Orta saha için Real Madrid’de birlikte forma giydiği Zinedine Zidane’ı seçti. Zidane hakkında, 'sadece birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri değil, aynı zamanda en sıkı çalışanlardan biri ve her anlamda müthiş bir insan' ifadelerini kullanan Beckham, “Bernabeu’ya insanlar sırf onun top kontrolünü izlemek için gelirdi. Oyun tarzı bir balerinin zarafeti gibi, her hareketi inanılmaz derecede zarif ve etkileyiciydi” dedi.Forvet pozisyonu için ise Beckham, Real Madrid’den takım arkadaşı Ronaldo Nazario’yu seçti. Ronaldo’nun Madrid’deki beş sezonunda 177 maçta attığı 104 golü ve üstün hızını, dribbling becerilerini övdü.Brezilyalı yıldızla ilk antrenmanından bir anısını anlatan Beckham, “İlk antrenmanlarımızdan biriydi. Top ona oynandı, tek yapması gereken gol atmaktı. Ben savunmaya kayarken ayağını topun üzerine koydu, beni geçti ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle golü attı. O an ‘Vay be, inanılmaz bir yetenek’ diye düşündüm” dedi.Beckham, İngiltere Milli Takımı’ndan bir oyuncu seçmemesine rağmen, Manchester United’daki 11 sezonluk kariyerinde birlikte oynadığı Roy Keane’i beşinci oyuncu olarak takıma dahil etti. Beckham, Keane'i “Bir lider ve her zaman savaşacak biri gerekli. Roy Keane, her antrenmanda kazanmak isteyen biriydi. Bizi her gün motive etti, çünkü hepimiz onun standardına ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. O tam bir kazanan ve her zaman aç bir oyuncu" olarak tanımladı.David Beckham’ın bu seçimi, kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünyanın en iyi oyuncularından bazılarının yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/nbain-krali-lebron-james-yine-tarihe-adini-yazdirdi-efsane-oyuncudan-bir-rekor-daha-1091786937.html
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david beckham, rio ferdinand, alex ferguson, real madrid, manchester united, premier lig, paris saint-germain (psg)
david beckham, rio ferdinand, alex ferguson, real madrid, manchester united, premier lig, paris saint-germain (psg)

İngiltere efsanesi David Beckham, birlikte oynadığı 'en iyi beş futbolcuyu' seçti

15:14 25.12.2024
© AP Photo / Kyusung GongDavid Beckham
David Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Kyusung Gong
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İngiliz futbol tarihinin tanınmış isimlerinden David Beckham, bu zamana kadar beraber oynadığı en iyi beş futbolcuyu açıkladı. 2013 yılında futbolcu kariyerine Paris Saint-Germain'de (PSG) son veren Beckham, futbolu bıraktığında 38 yaşındaydı.
İngiliz futbol tarihinin tanınmış ve başarılı oyuncularından biri olan David Beckham, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand tarafından kariyeri boyunca birlikte oynadığı oyuncular arasından en iyi beşini seçmesi istendi.
17 yaşında Manchester United formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Beckham, 1992 yılından itibaren başarılı bir futbol kariyerine imza attı. Sir Alex Ferguson yönetiminde altı Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Real Madrid’e transfer olan Beckham, La Liga şampiyonluğu kazandı.
Rio Ferdinand’ın yönettiği bir podcast programında, birlikte oynadığı oyuncular arasından bir beş kişilik takım kurmakta zorlanan David Beckham, kaleci seçmekten kaçınarak eski takım arkadaşlarını sıraladı.

Beckham'ın seçtiği ilk 5 oyuncu

Beckham, kaleci seçmekten kaçınarak savunma için Real Madrid’den takım arkadaşı Roberto Carlos ve AC Milan’da birlikte oynadığı Paolo Maldini’yi tercih etti.
Orta saha için Real Madrid’de birlikte forma giydiği Zinedine Zidane’ı seçti. Zidane hakkında, 'sadece birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri değil, aynı zamanda en sıkı çalışanlardan biri ve her anlamda müthiş bir insan' ifadelerini kullanan Beckham, “Bernabeu’ya insanlar sırf onun top kontrolünü izlemek için gelirdi. Oyun tarzı bir balerinin zarafeti gibi, her hareketi inanılmaz derecede zarif ve etkileyiciydi” dedi.
Forvet pozisyonu için ise Beckham, Real Madrid’den takım arkadaşı Ronaldo Nazario’yu seçti. Ronaldo’nun Madrid’deki beş sezonunda 177 maçta attığı 104 golü ve üstün hızını, dribbling becerilerini övdü.
Brezilyalı yıldızla ilk antrenmanından bir anısını anlatan Beckham, “İlk antrenmanlarımızdan biriydi. Top ona oynandı, tek yapması gereken gol atmaktı. Ben savunmaya kayarken ayağını topun üzerine koydu, beni geçti ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle golü attı. O an ‘Vay be, inanılmaz bir yetenek’ diye düşündüm” dedi.
Beckham, İngiltere Milli Takımı’ndan bir oyuncu seçmemesine rağmen, Manchester United’daki 11 sezonluk kariyerinde birlikte oynadığı Roy Keane’i beşinci oyuncu olarak takıma dahil etti. Beckham, Keane'i “Bir lider ve her zaman savaşacak biri gerekli. Roy Keane, her antrenmanda kazanmak isteyen biriydi. Bizi her gün motive etti, çünkü hepimiz onun standardına ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. O tam bir kazanan ve her zaman aç bir oyuncu" olarak tanımladı.
David Beckham’ın bu seçimi, kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünyanın en iyi oyuncularından bazılarının yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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