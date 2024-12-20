https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/nbain-krali-lebron-james-yine-tarihe-adini-yazdirdi-efsane-oyuncudan-bir-rekor-daha-1091786937.html

NBA'in 'Kralı' LeBron James yine tarihe adını yazdırdı: Efsane oyuncudan bir rekor daha

NBA'in 'Kralı' LeBron James yine tarihe adını yazdırdı: Efsane oyuncudan bir rekor daha

Sputnik Türkiye

NBA'in 'Kral' lakaplı oyuncusu LeBron James, kariyerindeki toplam maç süresinin 57 bin 447'e çıkararak NBA tarihinde en çok süre alan oyuncu rekorunu kırdı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T11:30+0300

2024-12-20T11:30+0300

2024-12-20T11:30+0300

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NBA'in yıldızı LeBron James'den yeni rekor. 39 yaşındaki ABD'li basketbol oyuncusu, Los Angeles Lakers'ın Sacramento Kings'i yenmesine yardımcı olarak NBA tarihinde en çok süre alan oyuncu rekorunu kırdı. Cuma günü yapılan maçta 113-100 maç skoruyla Kings karşısında 34 dakika sahada kalan LeBron James, kariyerindeki toplam maç süresini 57 bin 447'e çıkararak Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırdı.Bu yılın başlarında NBA'de en çok sayı atan oyuncu rekorunu Abdul-Jabbar'ın elinden alan James, cuma günkü maçta takım arkadaşı Austin Reaves 25 sayıyla liderliği ele alırken 19 sayı attı.Zaferle dolu bir kariyer2.06 metre boyunda ve yaklaşık 113 kilogram ağırlığında olan 'Kral' lakaplı LeBron James, NBA'nin en büyük basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Olağanüstü bir kariyere ve birçok önemli rekora sahip olan James, dört NBA şampiyonluğu kazanmış, dört kez NBA MVP'si seçilmiştir.Bir dönem Michael Jordan'a ait olan 'tüm zamanların en skorer oyuncusu' ünvanını 2023 yılında elde eden LeBron James, NBA tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu oldu. LeBron, bir maçta en az 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist yaparak birçok kez "triple-double" (üçlü double) yapmıştır, bu da onun çok yönlü oyununu ve basketbola olan katkısını ortaya koyar.

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lebron james, abd, nba, michael jordan, basketbol, la lakers, los angeles lakers, los angeles lakers basketbol takımı, rekor