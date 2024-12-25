https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-secilen-kavelasviliyikutladi-1092021729.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbşakanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutlayarak cumhurbaşkanlığı döneminde Gürcistan ve Türkiye'nin dostane münasebetlerini ve... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:23+0300

2024-12-25T16:23+0300

2024-12-25T16:23+0300

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mihail Kavelaşvili'yi Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.Mihail Kavelaşvili 14 Aralık tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Başkanlık seçimi Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili kurulda 224 oy almıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavelaşvili'ye gönderdiği mektupta şu cümleler yer aldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavelaşvili'nin göreve gelmesinden sonra da Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektupta, “Görev süreniz boyunca ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini daha da geliştireceğimize olan inancım tamdır; bu, ortak çıkarlarımızla uyumludur ve bölgede refahın sağlanmasına hizmet edecek" cümlesi yer aldı.Gürcistan'ın altıncı Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'nin yemin töreni 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görev süresinin sonuna gelen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor. Zurabişvili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kimin ayrılacağını göreceğiz” diye yazmıştı. Zurabişvili, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor.Kavelaşvili'yi ilk kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmuştu. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan da tebrikler alan Kavelaşvili'yi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de tebriklerini iletmiş ve kendisini Sırbistan'ı ziyaret etmeye davet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-darbe-tehdidi-1091949569.html

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