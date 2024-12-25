https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-cumhurbaskani-secilen-kavelasviliyikutladi-1092021729.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbşakanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutlayarak cumhurbaşkanlığı döneminde Gürcistan ve Türkiye'nin dostane münasebetlerini ve... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:23+0300
2024-12-25T16:23+0300
2024-12-25T16:23+0300
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gürcistan
mihail kavelaşvili
recep tayyip erdoğan
salome zurabişvili
tebrik
tebrik mesajı
ilham aliyev
nikol paşinyan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mihail Kavelaşvili'yi Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.Mihail Kavelaşvili 14 Aralık tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Başkanlık seçimi Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili kurulda 224 oy almıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavelaşvili'ye gönderdiği mektupta şu cümleler yer aldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavelaşvili'nin göreve gelmesinden sonra da Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektupta, “Görev süreniz boyunca ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini daha da geliştireceğimize olan inancım tamdır; bu, ortak çıkarlarımızla uyumludur ve bölgede refahın sağlanmasına hizmet edecek" cümlesi yer aldı.Gürcistan'ın altıncı Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'nin yemin töreni 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görev süresinin sonuna gelen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor. Zurabişvili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kimin ayrılacağını göreceğiz” diye yazmıştı. Zurabişvili, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor.Kavelaşvili'yi ilk kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmuştu. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan da tebrikler alan Kavelaşvili'yi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de tebriklerini iletmiş ve kendisini Sırbistan'ı ziyaret etmeye davet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-darbe-tehdidi-1091949569.html
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türkiye, gürcistan, mihail kavelaşvili, recep tayyip erdoğan, salome zurabişvili, tebrik, tebrik mesajı, ilham aliyev, nikol paşinyan, aleksandr vucic, aleksandr lukaşenko
türkiye, gürcistan, mihail kavelaşvili, recep tayyip erdoğan, salome zurabişvili, tebrik, tebrik mesajı, ilham aliyev, nikol paşinyan, aleksandr vucic, aleksandr lukaşenko
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutladı
Cumhurbşakanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili'yi kutlayarak cumhurbaşkanlığı döneminde Gürcistan ve Türkiye'nin dostane münasebetlerini ve yakın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mihail Kavelaşvili'yi Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Mihail Kavelaşvili 14 Aralık tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Başkanlık seçimi Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili kurulda 224 oy almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavelaşvili'ye gönderdiği mektupta şu cümleler yer aldı:
Sayın seçilmiş Cumhurbaşkanı, yakın komşuluk ilişkilerimiz ve stratejik ortaklığımız bulunan Gürcistan'ın cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı şahsım ve halkım adına zat-ı devletlerini içtenlikle kutluyor, bu onurlu görevi yerine getirmenizde başarılar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavelaşvili'nin göreve gelmesinden sonra da Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliğinin devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektupta, “Görev süreniz boyunca ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini daha da geliştireceğimize olan inancım tamdır; bu, ortak çıkarlarımızla uyumludur ve bölgede refahın sağlanmasına hizmet edecek" cümlesi yer aldı.
Gürcistan'ın altıncı Cumhurbaşkanı seçilen Kavelaşvili
'nin yemin töreni 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görev süresinin sonuna gelen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili
cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılmayı reddediyor
. Zurabişvili
sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Kimin ayrılacağını göreceğiz
” diye yazmıştı
. Zurabişvili
, yeni parlamento seçimleriyle ülke yönetimi değişene kadar hükümetin tek meşru temsilcisinin kendisi olduğunu öne sürüyor
.
Kavelaşvili'yi ilk kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmuştu. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan da tebrikler alan Kavelaşvili'yi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de tebriklerini iletmiş ve kendisini Sırbistan'ı ziyaret etmeye davet etmişti.