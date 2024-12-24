https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-darbe-tehdidi-1091949569.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisini, yeni parlamento seçimlerinin yapılması konusunda muhalefetle bir anlaşmaya varamaması... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T07:37+0300

2024-12-24T07:37+0300

2024-12-24T08:15+0300

dünya

gürcistan

salome zurabişvili

gürcü rüyası

mihail kavelaşvili

parlamento seçimleri

cumhurbaşkanlığı seçimleri

protesto

tehdit

hükümeti devirmek

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Gürcistan'dan parlamento seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken dün hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta mühlet veren Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümetten istediği cevabı alamayınca tehdit diline geçti.Parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebinde ısrar eden Zurabişvili, yayınladığı video mesajında, şu ifadeleri kullandı: Anayasa Mahkemesi'nin, 26 Ekim’de yapılan ve Gürcü Rüyası partisinin zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etmek için açılan davayı geri çevirmesinin “yeni bir gayri anayasal durum” yarattığını savunan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle südürdü:Muhalefet parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyorGürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. 26 Ekim’deki parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet, cumhurbaşkanı seçiminin yapıldığı parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Gürcistan tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı halk oylaması yerine büyük kısmı iktidar temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir heyet tarafından seçildi.Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçime tek aday olarak katılan Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı. Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılması planlanıyor.Ülkede, parlamento seçimlerinin yapıldığı 26 Ekim’den bu yana protesto eylemleri devam ediyor. Seçimleri, oyların yüzde 53.93’ünü alan iktidardaki Gürcü Rüyası partisi kazanmıştı. Parlamentoya geçmeyi başaran dört muhalif parti, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilan ederek vatandaşlara protestolara katılma çağrısında bulunmuştu.Daha önce parlamento seçimlerini tanımayan Zurabişvili, iktidarın parlamento binasında düzenlediği cumhurbaşkanı seçimlerinin de gayri meşru olduğunu savunarak görevi bırakmayacağını açıklamıştı. “Gayri meşru parlamentoda meşru cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamaz” diyen Zurabişvili, ülkede tek meşru iktidar temsilcisinin kendisi olduğunu ilan etmişti.

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gürcistan, salome zurabişvili, gürcü rüyası, mihail kavelaşvili, parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, protesto, tehdit, hükümeti devirmek