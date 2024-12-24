Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi

Türkiye
SON DAKİKA | Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fransa'da yeni hükümet kuruldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-darbe-tehdidi-1091949569.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisini, yeni parlamento seçimlerinin yapılması konusunda muhalefetle bir anlaşmaya varamaması... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:37+0300
2024-12-24T08:15+0300
dünya
gürcistan
salome zurabişvili
gürcü rüyası
mihail kavelaşvili
parlamento seçimleri
cumhurbaşkanlığı seçimleri
protesto
tehdit
hükümeti devirmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091549392_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fa664b0e15e1f75a114681be4eac9a5c.jpg
Gürcistan'dan parlamento seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken dün hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta mühlet veren Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümetten istediği cevabı alamayınca tehdit diline geçti.Parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebinde ısrar eden Zurabişvili, yayınladığı video mesajında, şu ifadeleri kullandı: Anayasa Mahkemesi'nin, 26 Ekim’de yapılan ve Gürcü Rüyası partisinin zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etmek için açılan davayı geri çevirmesinin “yeni bir gayri anayasal durum” yarattığını savunan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle südürdü:Muhalefet parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyorGürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. 26 Ekim’deki parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet, cumhurbaşkanı seçiminin yapıldığı parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Gürcistan tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı halk oylaması yerine büyük kısmı iktidar temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir heyet tarafından seçildi.Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçime tek aday olarak katılan Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı. Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılması planlanıyor.Ülkede, parlamento seçimlerinin yapıldığı 26 Ekim’den bu yana protesto eylemleri devam ediyor. Seçimleri, oyların yüzde 53.93’ünü alan iktidardaki Gürcü Rüyası partisi kazanmıştı. Parlamentoya geçmeyi başaran dört muhalif parti, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilan ederek vatandaşlara protestolara katılma çağrısında bulunmuştu.Daha önce parlamento seçimlerini tanımayan Zurabişvili, iktidarın parlamento binasında düzenlediği cumhurbaşkanı seçimlerinin de gayri meşru olduğunu savunarak görevi bırakmayacağını açıklamıştı. “Gayri meşru parlamentoda meşru cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamaz” diyen Zurabişvili, ülkede tek meşru iktidar temsilcisinin kendisi olduğunu ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/danimarka-trumpin-gronlandi-satin-alma-yonundeki-sozlerine-yorum-yapmadi-1091945676.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091549392_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4697a59306b7a79e205102bee070c8e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gürcistan, salome zurabişvili, gürcü rüyası, mihail kavelaşvili, parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, protesto, tehdit, hükümeti devirmek
gürcistan, salome zurabişvili, gürcü rüyası, mihail kavelaşvili, parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri, protesto, tehdit, hükümeti devirmek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’den hükümete ‘darbe’ tehdidi

07:37 24.12.2024 (güncellendi: 08:15 24.12.2024)
© AA / Mirian MeladzeSalome Zurabişvili
Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Mirian Meladze
Abone ol
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisini, yeni parlamento seçimlerinin yapılması konusunda muhalefetle bir anlaşmaya varamaması halinde devirmekle tehdit etti.
Gürcistan'dan parlamento seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken dün hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta mühlet veren Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümetten istediği cevabı alamayınca tehdit diline geçti.
Parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebinde ısrar eden Zurabişvili, yayınladığı video mesajında, şu ifadeleri kullandı:
Eğer uzlaşma ve diyalog yoksa, başka bir seçenek daha var. Bu rejimi devirerek seçimlere gideceğiz, başka yolu yok.
Anayasa Mahkemesi'nin, 26 Ekim’de yapılan ve Gürcü Rüyası partisinin zaferiyle sonuçlanan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etmek için açılan davayı geri çevirmesinin “yeni bir gayri anayasal durum” yarattığını savunan Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle südürdü:
Kriz öyle bir aşamaya geldi ki başka seçeneğimiz kalmadı. Bu krizi bu boyutlara ulaşmadan kontrol altına almak için mümkün olan her türlü yasal yolu denedik ve sınadık. Bunlar davalardı, ancak mahkemelerimizin üzücü durumu nedeniyle bir sonuca ulaşamadık.

Muhalefet parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyor

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. 26 Ekim’deki parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet, cumhurbaşkanı seçiminin yapıldığı parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Gürcistan tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı halk oylaması yerine büyük kısmı iktidar temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir heyet tarafından seçildi.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçime tek aday olarak katılan Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı. Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
Ülkede, parlamento seçimlerinin yapıldığı 26 Ekim’den bu yana protesto eylemleri devam ediyor. Seçimleri, oyların yüzde 53.93’ünü alan iktidardaki Gürcü Rüyası partisi kazanmıştı. Parlamentoya geçmeyi başaran dört muhalif parti, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ilan ederek vatandaşlara protestolara katılma çağrısında bulunmuştu.
Daha önce parlamento seçimlerini tanımayan Zurabişvili, iktidarın parlamento binasında düzenlediği cumhurbaşkanı seçimlerinin de gayri meşru olduğunu savunarak görevi bırakmayacağını açıklamıştı. “Gayri meşru parlamentoda meşru cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamaz” diyen Zurabişvili, ülkede tek meşru iktidar temsilcisinin kendisi olduğunu ilan etmişti.
Grönland buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
DÜNYA
Danimarka, Trump'ın Grönland'ı satın alma yönündeki sözlerine yorum yapmadı
04:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала