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Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini açıklayan Zurabişvili açıklama yaptı: 'Kimse kimseyi seçmedi'
Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini açıklayan Zurabişvili açıklama yaptı: 'Kimse kimseyi seçmedi'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, 'kimsenin kimseyi seçmediğini' belirtti... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T22:41+0300
2024-12-14T22:56+0300
dünya
gürcü rüyası
maydan
mihail kavelaşvili
irakli kobahidze
salome zurabişvili
gürcistan parlamentosu
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından protestoculara yaptığı konuşmada, “Kimse kimseyi seçmedi. Hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.Zurabişvili daha önce cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmişti. Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento ile meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını öne sürerek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi olarak ilan etmişti. Buna karşılık, Başbakan Irakli Kobahidze, Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ifade etmiş ancak 29 Aralık'ta yemin töreni günü konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğini dile getirmişti. Kobahidze ayrıca ülkede bir 'Maydan' girişiminin başarısız olduğunu da vurgulamıştı. Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumartesi günü gerçekleştirildi. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçildiği parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez doğrudan oylama yerine 300 kişilik bir heyet tarafından seçim yapıldı. Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-maydan-girisimi-basarisiz-oldu-1091540760.html
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gürcü rüyası, maydan, mihail kavelaşvili, irakli kobahidze, salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
gürcü rüyası, maydan, mihail kavelaşvili, irakli kobahidze, salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini açıklayan Zurabişvili açıklama yaptı: 'Kimse kimseyi seçmedi'

22:41 14.12.2024 (güncellendi: 22:56 14.12.2024)
© AA / Mirian MeladzeSalome Zurabişvili
Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA / Mirian Meladze
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, 'kimsenin kimseyi seçmediğini' belirtti. Zurabişvili daha önce yaptığı açıklamasında seçimleri tanımayacağını dile getirmişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından protestoculara yaptığı konuşmada, “Kimse kimseyi seçmedi. Hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.
Zurabişvili daha önce cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmişti.
Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento ile meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını öne sürerek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi olarak ilan etmişti.
Buna karşılık, Başbakan Irakli Kobahidze, Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ifade etmiş ancak 29 Aralık'ta yemin töreni günü konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğini dile getirmişti. Kobahidze ayrıca ülkede bir 'Maydan' girişiminin başarısız olduğunu da vurgulamıştı.
Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumartesi günü gerçekleştirildi. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçildiği parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez doğrudan oylama yerine 300 kişilik bir heyet tarafından seçim yapıldı.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Ülkemizde Maydan girişimi başarısız oldu
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