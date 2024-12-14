https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/cumhurbaskanligindan-istifa-etmeyecegini-aciklayan-zurabisvili-aciklama-yapti-kimse-kimseyi-secmedi-1091548898.html

Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini açıklayan Zurabişvili açıklama yaptı: 'Kimse kimseyi seçmedi'

Cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini açıklayan Zurabişvili açıklama yaptı: 'Kimse kimseyi seçmedi'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, 'kimsenin kimseyi seçmediğini' belirtti... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T22:41+0300

2024-12-14T22:41+0300

2024-12-14T22:56+0300

dünya

gürcü rüyası

maydan

mihail kavelaşvili

irakli kobahidze

salome zurabişvili

gürcistan parlamentosu

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından protestoculara yaptığı konuşmada, “Kimse kimseyi seçmedi. Hiçbir şey olmadı” ifadelerini kullandı.Zurabişvili daha önce cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmişti. Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento ile meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını öne sürerek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi olarak ilan etmişti. Buna karşılık, Başbakan Irakli Kobahidze, Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ifade etmiş ancak 29 Aralık'ta yemin töreni günü konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğini dile getirmişti. Kobahidze ayrıca ülkede bir 'Maydan' girişiminin başarısız olduğunu da vurgulamıştı. Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumartesi günü gerçekleştirildi. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçildiği parlamento binasındaki oturuma katılmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez doğrudan oylama yerine 300 kişilik bir heyet tarafından seçim yapıldı. Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin 300 oydan 224'ünü alarak Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Kavelaşvili'nin cumhurbaşkanı olabilmesi için 200 oya ihtiyacı vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistan-basbakani-kobahidze-ulkemizde-maydan-girisimi-basarisiz-oldu-1091540760.html

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gürcü rüyası, maydan, mihail kavelaşvili, irakli kobahidze, salome zurabişvili, gürcistan parlamentosu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi