https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirdeki-patlama--adalet-bakani-yilmaz-tunc-sorusturma-kapsaminda-10-kisi-gozaltina-alindi-1092017045.html
Balıkesir'deki patlama | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki patlama | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:54+0300
2024-12-25T14:54+0300
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balıkesir
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.'Bilirkişi inceleme yapıyor'Bakan Tunç, kolluk güçleriyle delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ifadelerin alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'10 gözaltı'Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişilerin belli olacağını vurgulayan Tunç, "Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak, 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Soruşturma, tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor. Elbette ki bu kazada sorumluluğu olanlar, adli tahkikat neticesinde belli olacak ve buna göre de yargı süreci devam edecektir." ifadesini kullandı.
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adalet bakanlığı, balıkesir, patlama
adalet bakanlığı, balıkesir, patlama
Balıkesir'deki patlama | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı
14:54 25.12.2024 (güncellendi: 16:03 25.12.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
'Bilirkişi inceleme yapıyor'
Bakan Tunç, kolluk güçleriyle delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, ifadelerin alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bilirkişi heyeti tayin edildi. Kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi, elektrik ve bomba imha uzmanlarından oluşan 7 kişilik bilirkişi, şu anda incelemelerini sürdürüyorlar ve bu incelemeler neticesinde bir rapor hazırlayacaklardır. Tabii ki adli soruşturma kapsamında, bu patlamanın nedeni ve buna neden olan kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda bu elbette ki belli olacak. Bu kapsamda da şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada, patlamada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci, şu anda devam ediyor. Orada özellikle o kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişiler, düşünülen kişilerle ilgili olarak."
Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişilerin belli olacağını vurgulayan Tunç, "Şu anda tedbiren, ifadeler doğrultusunda ve ilk tespitlere göre, sorumlu olduğu düşünülen, kazaya neden olduğu ve ihmali olduğu düşünülen kişilerle ilgili olarak, 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Soruşturma, tüm detaylarıyla, titizlikle devam ediyor. Elbette ki bu kazada sorumluluğu olanlar, adli tahkikat neticesinde belli olacak ve buna göre de yargı süreci devam edecektir." ifadesini kullandı.