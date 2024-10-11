Balıkesir Belediyesi'nden açıklama: Yeni logo için 480 milyon lira harcandı mı?

Bir kez daha vurgulamak isterim ki; Balıkesir'de o eski alışkanlıkların olduğu dönem sona ermiş, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı göreve başlamıştır. 480 milyon TL'yi bir logo yenileme ücreti olarak vermeyi hayal edebilecek anlayışa kimlerin sahip olabileceği herkesin malumudur. Milletin parasını, yetimin hakkını har vurup harman savuran ve 18 milyar TL borçla Belediyeyi devreden zihniyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Balıkesir halkının yüksek iradesiyle gereken cevabı almıştır. Hemşehrilerimizin bu cevabından gereken dersi çıkarmayan malum kesimlerin yalan, hezeyan ve iftiralarla dolu açıklamaları her zaman kaybetmeye mahkûm olacaktır. Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir'imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse Belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna ve Balıkesirli hemşehrilerime saygıyla duyurulur"