https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kayserispor---galatasaray-macinda-olaylara-karisan-1-taraftar-tutuklandi-1091945169.html
Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı
Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T02:36+0300
2024-12-24T02:36+0300
2024-12-24T02:37+0300
spor
taraftar
galatasaray
kayserispor
tutuklama
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile O.K. arasında arbede çıktı.Bir arbede de kuzey alt tribününde yaşandı. Polisin müdahale ettiği tribün olaylarında V.E. ile sahada fotoğraf çektiren O.K, sahaya giren A.D. gözaltına alındı.O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/mac-sirasinda-sahaya-giren-taraftar-muslera-ve-torreira-ile-fotograf-cektirdi-1091879234.html
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taraftar, galatasaray, kayserispor, tutuklama
taraftar, galatasaray, kayserispor, tutuklama
Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı
02:36 24.12.2024 (güncellendi: 02:37 24.12.2024)
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan taraftarlardan biri sahaya girerek Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirmişti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile O.K. arasında arbede çıktı.
Bir arbede de kuzey alt tribününde yaşandı. Polisin müdahale ettiği tribün olaylarında V.E. ile sahada fotoğraf çektiren O.K, sahaya giren A.D. gözaltına alındı.
O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. serbest bırakıldı.