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Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı
Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T02:36+0300
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile O.K. arasında arbede çıktı.Bir arbede de kuzey alt tribününde yaşandı. Polisin müdahale ettiği tribün olaylarında V.E. ile sahada fotoğraf çektiren O.K, sahaya giren A.D. gözaltına alındı.O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/mac-sirasinda-sahaya-giren-taraftar-muslera-ve-torreira-ile-fotograf-cektirdi-1091879234.html
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taraftar, galatasaray, kayserispor, tutuklama
taraftar, galatasaray, kayserispor, tutuklama

Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı

02:36 24.12.2024 (güncellendi: 02:37 24.12.2024)
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Sercan Küçükşahin
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Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı. Yaşanan olaylarda gözaltına alınan taraftarlardan biri sahaya girerek Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirmişti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile O.K. arasında arbede çıktı.
Bir arbede de kuzey alt tribününde yaşandı. Polisin müdahale ettiği tribün olaylarında V.E. ile sahada fotoğraf çektiren O.K, sahaya giren A.D. gözaltına alındı.
O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. serbest bırakıldı.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
MULTİMEDYA
Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi
22 Aralık, 19:28
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