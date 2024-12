https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kayserispor---galatasaray-macinda-olaylara-karisan-1-taraftar-tutuklandi-1091945169.html

Kayserispor - Galatasaray maçında olaylara karışan 1 taraftar tutuklandı

2024-12-24T02:36+0300

2024-12-24T02:36+0300

2024-12-24T02:37+0300

spor

taraftar

galatasaray

kayserispor

tutuklama

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile O.K. arasında arbede çıktı.Bir arbede de kuzey alt tribününde yaşandı. Polisin müdahale ettiği tribün olaylarında V.E. ile sahada fotoğraf çektiren O.K, sahaya giren A.D. gözaltına alındı.O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. serbest bırakıldı.

taraftar, galatasaray, kayserispor, tutuklama