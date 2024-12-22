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Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi
Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi
Sputnik Türkiye
Kayserispor ile Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi. Taraftar güvenlik görevlisi tarafından sahadan... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç Galatasaray'ın üstünlüğüyle 5-1 sona erdi. Karşılaşmada alışılmışın dışında anlar da yaşandı. Sahaya giren bir taraftar Galatasaray'ın kalecisi Fenando Muslera ve futbolcu Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.Fotoğraf çektirmek için uğraşan taraftar ile duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede de yaşandı.Taraftar güvenlik görevlilerince sahadan zorlukla çıkarıldı.
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Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi

19:28 22.12.2024 (güncellendi: 19:29 22.12.2024)
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Kayserispor ile Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi. Taraftar güvenlik görevlisi tarafından sahadan çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç Galatasaray'ın üstünlüğüyle 5-1 sona erdi.
Karşılaşmada alışılmışın dışında anlar da yaşandı. Sahaya giren bir taraftar Galatasaray'ın kalecisi Fenando Muslera ve futbolcu Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf çektirmek için uğraşan taraftar ile duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede de yaşandı.
Taraftar güvenlik görevlilerince sahadan zorlukla çıkarıldı.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinKayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Torreira ile fotoğraf çektirdi.
© AA / Sercan KüçükşahinGalatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
© AA / Sercan KüçükşahinGalatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
© AA / Sercan KüçükşahinGalatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Sercan Küçükşahin
Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar ile bu duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede yaşadı.
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