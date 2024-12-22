https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/mac-sirasinda-sahaya-giren-taraftar-muslera-ve-torreira-ile-fotograf-cektirdi-1091879234.html

Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi

Maç sırasında sahaya giren taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi

Sputnik Türkiye

Kayserispor ile Galatasaray karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi. Taraftar güvenlik görevlisi tarafından sahadan... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T19:28+0300

2024-12-22T19:28+0300

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multimedya

fernando muslera

lucas torreira

taraftar

galatasaray

fotoğraf

fotoğraf

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç Galatasaray'ın üstünlüğüyle 5-1 sona erdi. Karşılaşmada alışılmışın dışında anlar da yaşandı. Sahaya giren bir taraftar Galatasaray'ın kalecisi Fenando Muslera ve futbolcu Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.Fotoğraf çektirmek için uğraşan taraftar ile duruma tepki gösteren başka bir taraftar arasında arbede de yaşandı.Taraftar güvenlik görevlilerince sahadan zorlukla çıkarıldı.

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