https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/personel-alimi-yapacak-bakanliklar-aciklandi-surekli-isci-alimi-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1091892884.html

Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacak. Başvurular... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T10:11+0300

2024-12-23T10:11+0300

2024-12-23T10:55+0300

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımla ilgili ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Adayların sınavlara katılabilmesi için e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.Başvuru tarihleri: 13-24 Ocak 2025Başvuru adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trSınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Yazılı sınav, 12 Nisan 2025’te Ankara’da düzenlenecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 i̇şçi alacakUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacağını açıkladı. Alımla ilgili detaylar yine Resmi Gazete’de yayımlandı. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2024 olarak açıklandı.Kura ve sınav süreci nasıl i̇şleyecek?Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Şartları sağlayan adaylar arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.Kura çekilişi tarihi: 28 Ocak 2025Yer: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsüAdayların sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacakları tarih ve saatle ilgili duyurular bakanlığın resmi internet sitesi olan uab.gov.tr adresinden yayımlanacak.Başvuru süreçlerini kaçırmayınHer iki bakanlık da ilana ilişkin süreçleri elektronik ortam üzerinden yürütüyor. Adayların başvuru tarihlerini ve ilan edilen sınav/kura tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Ayrıca tüm başvuru detayları ilgili kurumların internet sitelerinde yer alıyor.

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