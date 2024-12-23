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Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacak. Başvurular... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T10:11+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımla ilgili ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Adayların sınavlara katılabilmesi için e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.Başvuru tarihleri: 13-24 Ocak 2025Başvuru adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trSınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Yazılı sınav, 12 Nisan 2025’te Ankara’da düzenlenecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 i̇şçi alacakUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacağını açıkladı. Alımla ilgili detaylar yine Resmi Gazete’de yayımlandı. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2024 olarak açıklandı.Kura ve sınav süreci nasıl i̇şleyecek?Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Şartları sağlayan adaylar arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.Kura çekilişi tarihi: 28 Ocak 2025Yer: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsüAdayların sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacakları tarih ve saatle ilgili duyurular bakanlığın resmi internet sitesi olan uab.gov.tr adresinden yayımlanacak.Başvuru süreçlerini kaçırmayınHer iki bakanlık da ilana ilişkin süreçleri elektronik ortam üzerinden yürütüyor. Adayların başvuru tarihlerini ve ilan edilen sınav/kura tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Ayrıca tüm başvuru detayları ilgili kurumların internet sitelerinde yer alıyor.
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hazine ve maliye bakanlığı personel alımı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı işçi alımı, müfettiş yardımcısı alımı, sürekli işçi alımı, bakanlık personel başvurusu, e-devlet başvuru, kariyer kapısı başvuru, i̇şkur başvuru, personel alımı başvuru tarihleri, müfettiş yardımcısı sınavı, işçi alımı kura çekilişi, bakanlık personel alımı şartları, personel alımı ilanı, resmi gazete personel ilanı, bakanlık iş başvurusu

Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu

10:11 23.12.2024 (güncellendi: 10:55 23.12.2024)
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Detaylar Resmi Gazete’de yayımlanırken, sınav ve kura süreçleriyle ilgili tarih ve kriterler açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımla ilgili ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Adayların sınavlara katılabilmesi için e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvuru tarihleri: 13-24 Ocak 2025
Başvuru adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Yazılı sınav, 12 Nisan 2025’te Ankara’da düzenlenecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 i̇şçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 sürekli işçi alacağını açıkladı. Alımla ilgili detaylar yine Resmi Gazete’de yayımlandı. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:
2 tarama uzmanı (kaptan)
2 tarama uzman yardımcısı
5 sınırlı kaptan
9 usta gemici
2 gemi elektrikçisi
2 yağcı
3 gemi aşçısı
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Kura ve sınav süreci nasıl i̇şleyecek?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Şartları sağlayan adaylar arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
Kura çekilişi tarihi: 28 Ocak 2025
Yer: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsü
Adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacakları tarih ve saatle ilgili duyurular bakanlığın resmi internet sitesi olan uab.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Başvuru süreçlerini kaçırmayın

Her iki bakanlık da ilana ilişkin süreçleri elektronik ortam üzerinden yürütüyor. Adayların başvuru tarihlerini ve ilan edilen sınav/kura tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Ayrıca tüm başvuru detayları ilgili kurumların internet sitelerinde yer alıyor.
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