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Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı
Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Asgari ücretle ilgili süreçte sona gelindi. TÜRK-İŞ’in talebi asgari ücrete yüzde 74 artış olurken rakam henüz kesinleşmiş değil. 2025 asgari ücret zammının... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T09:25+0300
2024-12-23T09:25+0300
ekonomi
aralık
asgari ücret tespit komisyonu
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
merkez bankası
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
maaş zammı
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Türkiye’nin asgari ücret gündemi bu hafta netleşiyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen ve toplumun büyük kısmını dolaylı olarak ilgilendiren yeni zam oranının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından salı veya çarşamba günü belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücret, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifiTÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında işçi tarafının zam talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut 17 bin 2 liralık asgari ücrete göre yüzde 74’lük bir artış anlamına geliyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Mevcut enflasyon oranı ve 2025 yılı için beklenen ekonomik veriler doğrultusunda asgari ücrete zam oranıyla ilgili farklı tahminlerde bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor.Oranlara göre asgari ücret tahminleri şöyle:Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir kurul. Oy çokluğuyla alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmiyet kazanıyor. Komisyonun bu yılki toplantıları 10, 16 ve 19 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Son toplantının ardından yeni ücret rakamı açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html
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Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı

09:25 23.12.2024
© İHAAsgari ücrete zam 2025
Asgari ücrete zam 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© İHA
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Asgari ücretle ilgili süreçte sona gelindi. TÜRK-İŞ’in talebi asgari ücrete yüzde 74 artış olurken rakam henüz kesinleşmiş değil. 2025 asgari ücret zammının belli olacağı tarih işaret edildi. Yapılan 3 toplantıdan sonuç çıkmasa da asgari ücrete zammın belirlenip Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, 2025 asgari ücreti ne kadar olacak?
Türkiye’nin asgari ücret gündemi bu hafta netleşiyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen ve toplumun büyük kısmını dolaylı olarak ilgilendiren yeni zam oranının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından salı veya çarşamba günü belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücret, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında işçi tarafının zam talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut 17 bin 2 liralık asgari ücrete göre yüzde 74’lük bir artış anlamına geliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Mevcut enflasyon oranı ve 2025 yılı için beklenen ekonomik veriler doğrultusunda asgari ücrete zam oranıyla ilgili farklı tahminlerde bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor.
Oranlara göre asgari ücret tahminleri şöyle:
Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL
Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL
Yüzde 45 zam: 24 bin 652 TL
Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir kurul. Oy çokluğuyla alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmiyet kazanıyor. Komisyonun bu yılki toplantıları 10, 16 ve 19 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Son toplantının ardından yeni ücret rakamı açıklanacak.
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Asgari ücrete zam için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in teklifiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ne kadar artacak?
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