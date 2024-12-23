https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html

Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı

Yeni asgari ücret için tarih işaret edildi: Konuşulan son zam oranları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Asgari ücretle ilgili süreçte sona gelindi. TÜRK-İŞ’in talebi asgari ücrete yüzde 74 artış olurken rakam henüz kesinleşmiş değil. 2025 asgari ücret zammının... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T09:25+0300

2024-12-23T09:25+0300

2024-12-23T09:25+0300

ekonomi

aralık

asgari ücret tespit komisyonu

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

merkez bankası

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

maaş zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091890420_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_c28a1f18d009feb4936b6c4becb4518c.jpg

Türkiye’nin asgari ücret gündemi bu hafta netleşiyor. 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen ve toplumun büyük kısmını dolaylı olarak ilgilendiren yeni zam oranının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından salı veya çarşamba günü belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücret, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifiTÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında işçi tarafının zam talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut 17 bin 2 liralık asgari ücrete göre yüzde 74’lük bir artış anlamına geliyor.Asgari ücret ne kadar olacak?Mevcut enflasyon oranı ve 2025 yılı için beklenen ekonomik veriler doğrultusunda asgari ücrete zam oranıyla ilgili farklı tahminlerde bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor.Oranlara göre asgari ücret tahminleri şöyle:Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir kurul. Oy çokluğuyla alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmiyet kazanıyor. Komisyonun bu yılki toplantıları 10, 16 ve 19 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Son toplantının ardından yeni ücret rakamı açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/asgari-ucrete-zam-icin-ilk-rakam-aciklandi-turk-isin-teklifiyle-issizlik-maasi-kidem-tazminati-ne-1091779897.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, 2025 asgari ücret, asgari ücret zammı, türk-iş asgari ücret talebi, enflasyon oranı, refah payı, asgari ücret tespit komisyonu, net asgari ücret, brüt asgari ücret, işveren maliyeti, asgari ücret hesaplama, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zam oranı, asgari ücret görüşmeleri, asgari ücret son dakika, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, türk-iş asgari ücret talebi nedir, asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, enflasyon oranı ve asgari ücret zammı, asgari ücret zammı son durum, asgari ücret hesaplama 2025,