New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 4 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi

New York Valisi Kathy Hochul'un dün açıklama yaparak metroları güvenli hale getirmek için Mart ayında göreve geldiğini ve New York'un metrolarındaki suç oranını düşürdüğünü duyurdu. Ancak bu açıklamanın yapıldığı gün olan 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verildi ve yanarak hayatını kaybetti. New York'un metrolarında geçen hafta meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bir diğeri yolcu metroda yüzünden bıçaklandı. 32 yaşındaki bir başka yolcu, göğsünden bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı. New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve hastaneye kaldırılarak omurga ameliyatı olmayı bekliyor.Vali Hochul'un "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" diyerek metrolardaki suç oranını düşürdüğünü vurguladığı açıklama, sosyal medyada 4 milyona yakın bir görüntülenme kaydetti. Hochul'un sosyal medya gönderisinin altına kullanıcılar tarafından Mart ayından bu yana metrolarda meydana gelen saldırılar sıralandı.

