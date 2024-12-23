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New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 4 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi
New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 4 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi
Sputnik Türkiye
New York Valisi Kathy Hochul, kentin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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New York Valisi Kathy Hochul'un dün açıklama yaparak metroları güvenli hale getirmek için Mart ayında göreve geldiğini ve New York'un metrolarındaki suç oranını düşürdüğünü duyurdu. Ancak bu açıklamanın yapıldığı gün olan 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verildi ve yanarak hayatını kaybetti. New York'un metrolarında geçen hafta meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bir diğeri yolcu metroda yüzünden bıçaklandı. 32 yaşındaki bir başka yolcu, göğsünden bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı. New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve hastaneye kaldırılarak omurga ameliyatı olmayı bekliyor.Vali Hochul'un "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" diyerek metrolardaki suç oranını düşürdüğünü vurguladığı açıklama, sosyal medyada 4 milyona yakın bir görüntülenme kaydetti. Hochul'un sosyal medya gönderisinin altına kullanıcılar tarafından Mart ayından bu yana metrolarda meydana gelen saldırılar sıralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/metroda-atese-verilen-bir-kadin-yanarak-hayatin-kaybetti-1091890810.html
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kathy hochul, new york, queens, abd, metro, new york metrosu

New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 4 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi

16:13 23.12.2024
© Fotoğraf : Kathy Hochul resmi sosyal medya hesabıNew York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 3 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi
New York Valisi, metrolarda suç oranını düşürdüğünü duyurdu: 3 kişi metroda bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Fotoğraf : Kathy Hochul resmi sosyal medya hesabı
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New York Valisi Kathy Hochul, kentin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" dedi. Bir hafta içinde metrolarda 4 kişi bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi ve bir kişide tren raylarına itildi.
New York Valisi Kathy Hochul'un dün açıklama yaparak metroları güvenli hale getirmek için Mart ayında göreve geldiğini ve New York'un metrolarındaki suç oranını düşürdüğünü duyurdu. Ancak bu açıklamanın yapıldığı gün olan 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verildi ve yanarak hayatını kaybetti.
New York'un metrolarında geçen hafta meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Bir diğeri yolcu metroda yüzünden bıçaklandı. 32 yaşındaki bir başka yolcu, göğsünden bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.
New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve hastaneye kaldırılarak omurga ameliyatı olmayı bekliyor.
Vali Hochul'un "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" diyerek metrolardaki suç oranını düşürdüğünü vurguladığı açıklama, sosyal medyada 4 milyona yakın bir görüntülenme kaydetti. Hochul'un sosyal medya gönderisinin altına kullanıcılar tarafından Mart ayından bu yana metrolarda meydana gelen saldırılar sıralandı.
A New York police officer stands on 54th Street outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatını kaybetti
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