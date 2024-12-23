https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kis-uykusuna-yatamayan-ayi-fotokapana-yakalandi-1091911704.html
Kış uykusuna yatamayan ayı, fotokapana yakalandı
Kış uykusuna yatamayan ayı, fotokapana yakalandı
Sputnik Türkiye
Düzce'de kış uykusuna yatmayan bir ayı, fotokapana yakalandı. Görüntülerde ayının, orman içerisinde yürüdüğü anlar yer aldı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:21+0300
2024-12-23T13:21+0300
2024-12-23T13:21+0300
yaşam
düzce
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ayı
kış uykusu
doğal yaşam
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayı ile diğer canlılar fotokapanla görüntüledi. Görüntüleri ise 'Dikkat Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde" notuyla paylaştı. Doğa her zaman sürprizlerle doluDoğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında ki ormanlara fotokapanlar yerleştirdi. Böylelikle doğa canlılarını korumak isteyen müdürlük, bir yandan da yaşam alanlarını görüntülüyor. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından bölgede kış uykusuna yatamayan bir ayıyı görüntüledi. Orman içinde yollarda yürüyen ayının yanı sıra vaşak ve kurtları da görüntüledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda ise “Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/anadolu-parsi-fotokapandan-kacamadi-en-net-goruntuleriyle-yakalandi-1090384257.html
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düzce, fotokapan, ayı, kış uykusu, doğal yaşam
düzce, fotokapan, ayı, kış uykusu, doğal yaşam
Kış uykusuna yatamayan ayı, fotokapana yakalandı
Düzce'de kış uykusuna yatmayan bir ayı, fotokapana yakalandı. Görüntülerde ayının, orman içerisinde yürüdüğü anlar yer aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayı ile diğer canlılar fotokapanla görüntüledi. Görüntüleri ise 'Dikkat Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde" notuyla paylaştı.
Doğa her zaman sürprizlerle dolu
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında ki ormanlara fotokapanlar yerleştirdi. Böylelikle doğa canlılarını korumak isteyen müdürlük, bir yandan da yaşam alanlarını görüntülüyor. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından bölgede kış uykusuna yatamayan bir ayıyı görüntüledi. Orman içinde yollarda yürüyen ayının yanı sıra vaşak ve kurtları da görüntüledi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımda ise “Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu" ifadelerine yer verdi.