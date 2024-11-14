Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı

Türkiye
SON DAKİKA | SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne: 'Üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat verilmesi iyi niyetli değil'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ekibinde Türkiye’ye sempati besleyen veya Türk yanlısı bir profil ile karşılaşamıyoruz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Suriye'ye operasyonun eli kulağında mı?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hangi parti, kaç lira asgari ücret talep ediyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Diyabetli çocukların aileleri devletten sensör bekliyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/anadolu-parsi-fotokapandan-kacamadi-en-net-goruntuleriyle-yakalandi-1090384257.html
Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı
Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı
Sputnik Türkiye
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalandı ve en net görüntüleri paylaşıldı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:05+0300
2024-11-14T12:05+0300
yaşam
anadolu parsı
koruma
koruma alanı
fotokapan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1f/1056843973_0:0:748:420_1920x0_80_0_0_8a425319eb7fddeadf703a242f5456bf.jpg
Koruma altında olan Anadolu Parsı bir kez daha fotokapanla görüntülendi. En net görüntülerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Anadolu Parsı nedir? Nerede yaşıyor? Koruma altında mı?En kıymetli hazinemiz yorumuTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Anadolu Parsı nedir? Türkiye'de nerede yaşıyor?Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana, Türkiye'nin nadir ve korunmaya ihtiyaç duyan bir yırtıcı hayvan türü. Bu alt tür, leopar ailesinin bir üyesi ve Asya'nın batı bölgelerine özgü. Anadolu parsı, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda, Toros Dağları gibi dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar.Boyu 200–250 cm, ağırlığı dişilerde 35–50 kg, erkeklerde 45–70 kg civarında, yaklaşık ömrü 20 yıl olan Anadolu Parsı, koruma altındaki türler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1f/1056843973_86:0:646:420_1920x0_80_0_0_b51beb6c42fdb98b93d8300dd16ba111.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anadolu parsı, anadolu parsı özellikleri, anadolu parsı nerede görüldü, anadolu parsı nesli tükendi mi, anadolu parsı nedir
anadolu parsı, anadolu parsı özellikleri, anadolu parsı nerede görüldü, anadolu parsı nesli tükendi mi, anadolu parsı nedir

Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı

12:05 14.11.2024
© İHANesli tükendi sanılan Anadolu parsı görüntülendi
Nesli tükendi sanılan Anadolu parsı görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© İHA
Abone ol
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalandı ve en net görüntüleri paylaşıldı.
Koruma altında olan Anadolu Parsı bir kez daha fotokapanla görüntülendi. En net görüntülerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Anadolu Parsı nedir? Nerede yaşıyor? Koruma altında mı?

En kıymetli hazinemiz yorumu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Anadolu Parsı nedir? Türkiye'de nerede yaşıyor?

Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana, Türkiye'nin nadir ve korunmaya ihtiyaç duyan bir yırtıcı hayvan türü. Bu alt tür, leopar ailesinin bir üyesi ve Asya'nın batı bölgelerine özgü. Anadolu parsı, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda, Toros Dağları gibi dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar.
Boyu 200–250 cm, ağırlığı dişilerde 35–50 kg, erkeklerde 45–70 kg civarında, yaklaşık ömrü 20 yıl olan Anadolu Parsı, koruma altındaki türler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksiltme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedellerini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
YAŞAM
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira
3 Eylül, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала