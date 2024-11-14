https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/anadolu-parsi-fotokapandan-kacamadi-en-net-goruntuleriyle-yakalandi-1090384257.html
Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı
Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı
Sputnik Türkiye
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalandı ve en net görüntüleri paylaşıldı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:05+0300
2024-11-14T12:05+0300
2024-11-14T12:05+0300
yaşam
anadolu parsı
koruma
koruma alanı
fotokapan
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Koruma altında olan Anadolu Parsı bir kez daha fotokapanla görüntülendi. En net görüntülerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Anadolu Parsı nedir? Nerede yaşıyor? Koruma altında mı?En kıymetli hazinemiz yorumuTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Anadolu Parsı nedir? Türkiye'de nerede yaşıyor?Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana, Türkiye'nin nadir ve korunmaya ihtiyaç duyan bir yırtıcı hayvan türü. Bu alt tür, leopar ailesinin bir üyesi ve Asya'nın batı bölgelerine özgü. Anadolu parsı, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda, Toros Dağları gibi dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar.Boyu 200–250 cm, ağırlığı dişilerde 35–50 kg, erkeklerde 45–70 kg civarında, yaklaşık ömrü 20 yıl olan Anadolu Parsı, koruma altındaki türler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html
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anadolu parsı, anadolu parsı özellikleri, anadolu parsı nerede görüldü, anadolu parsı nesli tükendi mi, anadolu parsı nedir
anadolu parsı, anadolu parsı özellikleri, anadolu parsı nerede görüldü, anadolu parsı nesli tükendi mi, anadolu parsı nedir
Anadolu Parsı 'fotokapan'dan kaçamadı: En net görüntüleriyle yakalandı
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalandı ve en net görüntüleri paylaşıldı.
Koruma altında olan Anadolu Parsı bir kez daha fotokapanla görüntülendi. En net görüntülerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Anadolu Parsı nedir? Nerede yaşıyor? Koruma altında mı?
En kıymetli hazinemiz yorumu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Anadolu Parsı nedir? Türkiye'de nerede yaşıyor?
Anadolu parsı, Panthera pardus tulliana, Türkiye'nin nadir ve korunmaya ihtiyaç duyan bir yırtıcı hayvan türü. Bu alt tür, leopar ailesinin bir üyesi ve Asya'nın batı bölgelerine özgü. Anadolu parsı, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda, Toros Dağları gibi dağlık ve ormanlık alanlarda yaşar.
Boyu 200–250 cm, ağırlığı dişilerde 35–50 kg, erkeklerde 45–70 kg civarında, yaklaşık ömrü 20 yıl olan Anadolu Parsı, koruma altındaki türler arasında ilk sıralarda yer alıyor.