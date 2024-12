https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/abd-ukraynaya-yardiminin-beste-birini-ucuz-top-mermilerine-harcadi-1091890975.html

ABD, Ukrayna’ya yardımının beşte birini ucuz top mermilerine harcadı

23.12.2024

Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un bütçe raporlarını incelemeye devam ediyor.ABD, Nisan 2022'de Ukrayna'ya yaptığı iki askeri yardım paketine 90 adet 155 mm'lik obüs dahil ettikten sonra Kiev'e aynı kalibrede binlerce top mermisi tedarik etmeye başladı. Pentagon tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Ukrayna'ya yönelik genel askeri yardıma ilişkin son rapora göre, ABD Ukrayna'ya 200'den fazla obüs ve 155 mm kalibrelik 3 milyondan fazla top mermisi sağladı.155 mm top mermileri, diğer gelişmiş silah sistemlerine kıyasla mermi başına yaklaşık 2 ila 3 bin dolar gibi nispeten ucuz bir maliyete sahip olsa da, savaş alanında Ukrayna'dan gelen büyük talebin ABD'nin üretim kapasitesini tükettiği ve ABD Ordusunu üretimi arttırmak için ek yatırımlar yapmaya zorladığı bildiriliyor. ABD daha önce 155 mm top mermisi üretim hızını 2025 yılına kadar ayda 100 bine çıkarmayı planladığını açıkladı.Füzeden daha pahalıAtlantik Kararlılık Operasyonu Özel Genel Müfettişliği'nin ‘Ukrayna Gözetim’ (Ukraine Oversight) projesi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 30 Eylül itibariyle Pentagon’a daha önce başkanlık kararnameleriyle Ukrayna'ya tahsis edilen silahların ikame edilmesi için 45.8 milyar dolar tahsis edildi.Sputnik’in yaptığı analize göre, 155 mm top mermi stoklarının yenilenmesiyle ilgili ek harcamalar yaklaşık 10 milyar 580 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu da stokları yenilemeye yönelik ayrılan toplam fonun yaklaşık yüzde 23,1'ine tekabül ediyor.Buna karşılık, daha ileri teknolojili ürünlere yapılan harcamalar çok daha düşük çıktı. Bradley zırhlı savaş araç stoklarının yenilenmesinin maliyeti önceki iki mali yılda yaklaşık 4 milyar dolar, Patriot füzelerinin maliyeti de iki mali yılda yaklaşık 3.26 milyar dolar olarak gerçekleşti.Böylece düşük teknolojili 155 mm’lik top mermileri, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı toplam askeri yardımların en pahalı tek silah sistemi haline geldi.Milyarlarca ek fonPentagon, Ukrayna'ya yönelik her yeni askeri yardım paketini duyururken 155mm top mermilerinin maliyetini açıklamasa da, Pentagon'un program değişikliklerine ilişkin raporları, düşük teknolojili top mermilerinin aslında ABD askeri yardımının en pahalı parçası haline geldiğine ışık tutuyor.ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya yapılan yardımların nasıl harcandığına şeffaflık getirme çabalarının bir parçası olarak, Pentagon'un Mali İşlerden Sorumlu Ofisi, daha önce Kiev'e gönderilen silahların yenilenmesi için ABD askeri bütçesine ek fon aktarıldığında her sefer özel rapor yayınlıyor.Eylül 2022'de yayınlanan rapora göre, ABD Ordusu'nun her türden 155 milimetrelik topçu mermisi için ayırdığı bütçe, başlardaki 142.6 milyon dolarlık talepten 390.4 milyon dolara yükseltildi. Daha sonra söz konusu bütçe ani artışla 1 milyar 95 milyon dolara çıkarıldı.Yıllık bütçe raporlarına göre, 2023 mali yılında Ukrayna'ya teslim edilen 155 mm top mermilerinin ikame edilmesi için ABD Ordusu'na sağlanan ek finansman 3 milyar 590 milyon dolar, 2024’te de 3 milyar 785 milyon dolar oldu.Üretim kapasitesi artırıldıTüm bunlara ek olarak, üretim kapasitelerindeki kısıtlama ABD Ordusunu, bu tür mermilerin üretimini artırma çabalarının bir parçası olarak “mühimmat üretim üssüne destek” amacıyla ek finansman sağlamaya zorladı.ABD Ordusu'nun yıllık bütçe raporlarına göre, 2023 mali yılında Ukrayna'ya yardım fonlarından sağlanan 1.4 milyar dolarlık ‘acil durum ek fonu’ ABD'deki top mermisi üretim kapasitesini arttırmak için kullanıldı. ABD Ordusu 2024 mali yılı için ‘mühimmat üretim üssüne destek’ amacıyla 726 milyon dolar daha talep etti.Sonuç olarak, son üç mali yıl boyunca Ukrayna'ya teslim edilen 155 mm top mermilerinin ikame edilmesiyle ilgili ek harcamalar 10 milyar 580 milyon dolara ulaştı. Bunun içinde topçu bileşenlerinin satın alımı için 8 milyar 455 milyon dolar ve üretimin artırılması amacıyla şirketlere yardımcı olmak için 2 milyar 126 milyon dolar yer alıyor.

