https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/orban-avrupada-barisi-konusmak-yasakti-biz-bu-durumu-degistirdik-1091887202.html
Orban: Avrupa’da barışı konuşmak yasaktı, biz bu durumu değiştirdik
Orban: Avrupa’da barışı konuşmak yasaktı, biz bu durumu değiştirdik
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Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) dönem başkanı olmadan önce, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturma... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T07:27+0300
2024-12-23T07:27+0300
2024-12-23T07:35+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yerel televizyona açıklamasında, “Temmuz başında başkanlığı devraldığımızda barıştan bahsetmek kabul edilemez sayılıyordu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Barıştan bahsetmenin daha önce “yasak konu ve yasak siyasi hedef” olduğunu, ama şimdi nihayet bundan bahsetmenin mümkün olduğunu dile getiren Macar lider, “Noel ateşkesi teklif ettim. Ukrayna gizemli bir nedenden dolayı henüz hazır değil, ancak (Ortodoks) Noel henüz gelmedi, pes etmiyoruz” ifadesini kullandı.Batı’nın duruşu ‘topyekun yanılgı’Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki çatışmada oluşan yeni gerçek durumu algılayamayan Batı’nın büyük yanılgı içinde olduğunu ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini dile getirdi.ABD'de, Batı'nın manevi ve uygarlık geleceği için vatanseverlerin yanında savaşmaya hazırlanan bir Başkanın iktidara gelmeye hazırlandığını ve bunun Batı dünyasını tamamen değiştireceğini savunan Orban, “Ben artık zihinsel olarak bu yeni gerçeklikte yaşıyorum ve Macar hükümeti de zaten orada” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/trump-ukrayna-catismasinin-cozumu-icin-putin-ile-gorusmeyi-bekleyecegim-1091883169.html
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ukrayna krizi, macaristan, viktor orban, avrupa, ukrayna, batı, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, barış, noel, ateşkes
Orban: Avrupa’da barışı konuşmak yasaktı, biz bu durumu değiştirdik
07:27 23.12.2024 (güncellendi: 07:35 23.12.2024)
Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) dönem başkanı olmadan önce, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturma olasılığını konuşmanın “şeytanı çağırmak” şeklinde algılandığını, Macaristan’ın bu durumu değiştirmeyi başardığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yerel televizyona açıklamasında, “Temmuz başında başkanlığı devraldığımızda barıştan bahsetmek kabul edilemez sayılıyordu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Şeytanı çağırmak gibi bir şeydi. Temmuz 2024'e kadar Avrupa'da barıştan bahsetmek kendimizi itibarsızlaştırmak demekti. Ama biz bunu böyle bırakmadık. Bu sürecin risklerini aldık. Sürekli barıştan bahsettik ve altı ay sonra bugün herkesin barıştan bahsetmesini sağladık.
Barıştan bahsetmenin daha önce “yasak konu ve yasak siyasi hedef” olduğunu, ama şimdi nihayet bundan bahsetmenin mümkün olduğunu dile getiren Macar lider, “Noel ateşkesi teklif ettim. Ukrayna gizemli bir nedenden dolayı henüz hazır değil, ancak (Ortodoks) Noel henüz gelmedi, pes etmiyoruz” ifadesini kullandı.
Batı’nın duruşu ‘topyekun yanılgı’
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki çatışmada oluşan yeni gerçek durumu algılayamayan Batı’nın büyük yanılgı içinde olduğunu ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini dile getirdi.
ABD'de, Batı'nın manevi ve uygarlık geleceği için vatanseverlerin yanında savaşmaya hazırlanan bir Başkanın iktidara gelmeye hazırlandığını ve bunun Batı dünyasını tamamen değiştireceğini savunan Orban, “Ben artık zihinsel olarak bu yeni gerçeklikte yaşıyorum ve Macar hükümeti de zaten orada” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Oysa Brüksel hâlâ büyük değişimden önceki eski gerçeklikte yaşıyor. Her şeyi şimdiye kadar yaptıkları gibi yapmanın mümkün olduğunu söylüyorlar. Bu topyekûn yanılgı. Bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.