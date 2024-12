https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milli-egitim-bakani-tekin-turkiye-gercekten-20-yilda-cag-atlayacak-icraatlarin-altina-imza-atti-1091856825.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attığını... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T18:03+0300

2024-12-21T18:03+0300

2024-12-21T18:03+0300

politika

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089302929_0:184:2572:1631_1920x0_80_0_0_4dd542e6013b57254ebf3890f0a97f86.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı" dedi.Tekin, 22 yıl boyunca, Cumhuriyet döneminde 80 yılda yapılan şeyler kadar hizmet yaptıklarını belirterek, "O dönemde yapılanlar kadar iş yaptık. Bunu yapmamızın arkasındaki yegane güç bu kardeşlik hukuku, vefa duygusu. Buna sahip olduğumuz için bütün bunları başarabildik" diye konuştu.Kongrenin mottosunun, 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti' olduğunu dile getiren Tekin, "AK Parti'yi ve bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyunda farklı kılan; milletvekili, il başkanı, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı sahanın problemini alıyor en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadar ulaştırıyor. Sahanın en ücra köşesindeki kişinin derdiyle dertlenen, onların ne hissettiğini hisseden bir Cumhurbaşkanı'mız var. Onun sayesinde de bütün bu hizmetleri yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye her alanda örnek gösterilen ülke haline dönüştü'Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin durumuna değinerek, o dönem yaşananları örnekleriyle anlattı.Türkiye'nin şu an her alanda dünyada örnek gösterilen ülke haline dönüştüğünü vurgulayan Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı. Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına, demokrasi gönüllüsü AK Partililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Bakan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bakan-kurum-duyurdu-kira-destegi-istanbulda-8-bin-ankarada-ise-6-bin-500-tlye-yukseltildi-1091855229.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan