https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milli-egitim-bakani-tekin-turkiye-gercekten-20-yilda-cag-atlayacak-icraatlarin-altina-imza-atti-1091856825.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attığını... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T18:03+0300
2024-12-21T18:03+0300
2024-12-21T18:03+0300
politika
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
ak parti
adalet ve kalkınma partisi
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089302929_0:184:2572:1631_1920x0_80_0_0_4dd542e6013b57254ebf3890f0a97f86.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı" dedi.Tekin, 22 yıl boyunca, Cumhuriyet döneminde 80 yılda yapılan şeyler kadar hizmet yaptıklarını belirterek, "O dönemde yapılanlar kadar iş yaptık. Bunu yapmamızın arkasındaki yegane güç bu kardeşlik hukuku, vefa duygusu. Buna sahip olduğumuz için bütün bunları başarabildik" diye konuştu.Kongrenin mottosunun, 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti' olduğunu dile getiren Tekin, "AK Parti'yi ve bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyunda farklı kılan; milletvekili, il başkanı, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı sahanın problemini alıyor en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadar ulaştırıyor. Sahanın en ücra köşesindeki kişinin derdiyle dertlenen, onların ne hissettiğini hisseden bir Cumhurbaşkanı'mız var. Onun sayesinde de bütün bu hizmetleri yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye her alanda örnek gösterilen ülke haline dönüştü'Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin durumuna değinerek, o dönem yaşananları örnekleriyle anlattı.Türkiye'nin şu an her alanda dünyada örnek gösterilen ülke haline dönüştüğünü vurgulayan Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı. Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına, demokrasi gönüllüsü AK Partililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Bakan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bakan-kurum-duyurdu-kira-destegi-istanbulda-8-bin-ankarada-ise-6-bin-500-tlye-yukseltildi-1091855229.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089302929_77:0:2497:1815_1920x0_80_0_0_09543448b9edcc2d481ab7af594759bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan
türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attığını belirterek bunu teşkilat ruhutla hareket eden AK Parti'nin tabanının yaptığı dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı" dedi.
Tekin, 22 yıl boyunca, Cumhuriyet döneminde 80 yılda yapılan şeyler kadar hizmet yaptıklarını belirterek, "O dönemde yapılanlar kadar iş yaptık. Bunu yapmamızın arkasındaki yegane güç bu kardeşlik hukuku, vefa duygusu. Buna sahip olduğumuz için bütün bunları başarabildik" diye konuştu.
Kongrenin mottosunun, 'Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti' olduğunu dile getiren Tekin, "AK Parti'yi ve bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyunda farklı kılan; milletvekili, il başkanı, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı sahanın problemini alıyor en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadar ulaştırıyor. Sahanın en ücra köşesindeki kişinin derdiyle dertlenen, onların ne hissettiğini hisseden bir Cumhurbaşkanı'mız var. Onun sayesinde de bütün bu hizmetleri yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
'Türkiye her alanda örnek gösterilen ülke haline dönüştü'
Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin durumuna değinerek, o dönem yaşananları örnekleriyle anlattı.
Türkiye'nin şu an her alanda dünyada örnek gösterilen ülke haline dönüştüğünü vurgulayan Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı. Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına, demokrasi gönüllüsü AK Partililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:
Siz bize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza oylarınızla dualarınızla destek olmasaydınız, bu yaptığımız şeylerden hiçbirini yapamazdık, beceremezdik. O yüzden bu kongrelerde sizden talebimiz şu; kongremizin adına icraatın ifadesini koyduk yaptıklarınızdan dolayı. Önümüze bir hedef koyduk. Önümüzdeki 100 yılı Türkiye Yüzyılı yapacağız. Umudumuz, ümidimiz, geleceğimiz de burada. Bunu yapmak için de sizden destek istiyoruz. Desteklerinizle dualarınızla bizim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın, belediye başkanımızın arkasında duracak mısınız? Siz bize destek sözü verirseniz, biz de size bunları yapacağımıza, gece gündüz çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. 22 yıl boyunca süren destek ve dualarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum.