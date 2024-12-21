https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bakan-kurum-duyurdu-kira-destegi-istanbulda-8-bin-ankarada-ise-6-bin-500-tlye-yukseltildi-1091855229.html

Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümde şehir başına düşen kira destek miktarları yükseltildi

Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümde şehir başına düşen kira destek miktarları yükseltildi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T17:00+0300

2024-12-21T17:00+0300

2024-12-21T17:23+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

murat kurum

istanbul

ankara

bursa

izmir

kentsel dönüşüm

kira

destek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kentsel-donusumde-yeni-duzenleme-teminat-orani-dusuruldu-1091485390.html

türkiye

istanbul

ankara

bursa

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