https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bakan-kurum-duyurdu-kira-destegi-istanbulda-8-bin-ankarada-ise-6-bin-500-tlye-yukseltildi-1091855229.html
Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümde şehir başına düşen kira destek miktarları yükseltildi
Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümde şehir başına düşen kira destek miktarları yükseltildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T17:00+0300
2024-12-21T17:00+0300
2024-12-21T17:23+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
murat kurum
istanbul
ankara
bursa
izmir
kentsel dönüşüm
kira
destek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kentsel-donusumde-yeni-duzenleme-teminat-orani-dusuruldu-1091485390.html
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Bakan Kurum duyurdu: Kentsel dönüşümde şehir başına düşen kira destek miktarları yükseltildi
17:00 21.12.2024 (güncellendi: 17:23 21.12.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.
Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.