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Karakışa hazır mısınız? Zemheri ayı ne zaman başlar ne zaman biter?
Karakışa hazır mısınız? Zemheri ayı ne zaman başlar ne zaman biter?
Sputnik Türkiye
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, halk arasında "karakış" olarak bilinen zemheri ayının başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Sert kış koşullarıyla... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Halk arasında "karakış" olarak da bilinen zemheri, soğukların en yoğun olduğu dönemi ifade eder. 22 Aralık’ta başlayan bu dönem, 30 Ocak’a kadar sürer. Yaklaşık 40 gün boyunca devam eden zemheri, sonbaharın sert rüzgarlarını kışın dondurucu soğuklarıyla birleştirir.Zemheri ayı tarihçesi ve anlamı"Zemheri" kelimesi, kökenini Arapça ve Farsça’dan alır.Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan zemheri, soğuk rüzgarların ve kar yağışlarının hâkim olduğu bu dönemi tanımlar. Özellikle don olaylarının ve fırtınaların sık yaşandığı bu dönem, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir.Zemheri’nin i̇klimsel özellikleriZemheri, sert kış koşulları ve yoğun kar yağışıyla bilinir. Bu dönemde:Anadolu’nun birçok bölgesinde bu dönemin etkileri günlük yaşamı derinden etkiler.Halk arasında zemheriZemheri, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında:Birçok kişi zemheri döneminde hazırlıklarını tamamlar ve evlerini soğuk havaya karşı koruma altına alır.Zemheri’nin gelişi neyi i̇fade ediyor?Zemheri, kışın tam anlamıyla başladığı ve havaların en sert olduğu dönemi işaret eder. Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe yaşayan insanlar için zemheri, dikkatli olunması gereken bir dönemdir.Sonuç olarak, zemheri ayı, doğanın sert yüzünü gösterdiği ve dondurucu soğukların başladığı bir dönemdir. Bu dönemde hazırlıklı olmak ve doğanın zorlu koşullarına karşı tedbirli davranmak önemlidir.
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zemheri ayı ne zaman başlar, zemheri ayı tarihleri, karakış nedir, zemheri ne demek, 2024 zemheri başlangıç tarihi, zemheri ayının özellikleri, 22 aralık 2024 zemheri, karakış hangi ayda, zemheri ne zaman biter, 30 ocak zemheri sonu, zemheri ayının anlamı, karakış dönemi ne zaman, arapça zem ne demek, farsça harir ne demek, soğukların en yoğun olduğu dönem, 40 gün süren zemheri, don olayları ne zaman olur, zemheri rüzgarı, yoğun kar yağışı dönemi, anadolu'da zemheri ne demek.

Karakışa hazır mısınız? Zemheri ayı ne zaman başlar ne zaman biter?

14:21 21.12.2024
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
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Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, halk arasında "karakış" olarak bilinen zemheri ayının başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Sert kış koşullarıyla bilinen zemheri, yoğun kar yağışı ve soğuk havaların hüküm sürdüğü bir dönem olarak dikkat çekiyor. İşte zemheri ayı hakkında bilmeniz gerekenler...
Halk arasında "karakış" olarak da bilinen zemheri, soğukların en yoğun olduğu dönemi ifade eder. 22 Aralık’ta başlayan bu dönem, 30 Ocak’a kadar sürer. Yaklaşık 40 gün boyunca devam eden zemheri, sonbaharın sert rüzgarlarını kışın dondurucu soğuklarıyla birleştirir.

Zemheri ayı tarihçesi ve anlamı

"Zemheri" kelimesi, kökenini Arapça ve Farsça’dan alır.
Arapça "zem" kelimesi kış anlamına gelir.
Farsça "harir" kelimesi ise uğultu demektir.
Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan zemheri, soğuk rüzgarların ve kar yağışlarının hâkim olduğu bu dönemi tanımlar. Özellikle don olaylarının ve fırtınaların sık yaşandığı bu dönem, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Zemheri’nin i̇klimsel özellikleri

Zemheri, sert kış koşulları ve yoğun kar yağışıyla bilinir. Bu dönemde:
Don olayları sık görülür.
Rüzgarlı havalar egemendir.
Geceler son derece soğuk geçer.
Anadolu’nun birçok bölgesinde bu dönemin etkileri günlük yaşamı derinden etkiler.

Halk arasında zemheri

Zemheri, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında:
"Karakış" olarak adlandırılır.
Eski inanışlara göre, bu dönemde doğa en sert yüzünü gösterir.
Birçok kişi zemheri döneminde hazırlıklarını tamamlar ve evlerini soğuk havaya karşı koruma altına alır.

Zemheri’nin gelişi neyi i̇fade ediyor?

Zemheri, kışın tam anlamıyla başladığı ve havaların en sert olduğu dönemi işaret eder. Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe yaşayan insanlar için zemheri, dikkatli olunması gereken bir dönemdir.
Sonuç olarak, zemheri ayı, doğanın sert yüzünü gösterdiği ve dondurucu soğukların başladığı bir dönemdir. Bu dönemde hazırlıklı olmak ve doğanın zorlu koşullarına karşı tedbirli davranmak önemlidir.
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