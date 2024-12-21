https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/karakisa-hazir-misiniz-zemheri-ayi-ne-zaman-baslar-ne-zaman-biter-1091847810.html

Karakışa hazır mısınız? Zemheri ayı ne zaman başlar ne zaman biter?

Karakışa hazır mısınız? Zemheri ayı ne zaman başlar ne zaman biter?

Sputnik Türkiye

Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, halk arasında "karakış" olarak bilinen zemheri ayının başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Sert kış koşullarıyla... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T14:21+0300

2024-12-21T14:21+0300

2024-12-21T14:21+0300

ay

ay

yaşam

kış

zemheri

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

soğuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090801348_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6952e6fe1b745e1fe1acefbd2137fac5.jpg

Halk arasında "karakış" olarak da bilinen zemheri, soğukların en yoğun olduğu dönemi ifade eder. 22 Aralık’ta başlayan bu dönem, 30 Ocak’a kadar sürer. Yaklaşık 40 gün boyunca devam eden zemheri, sonbaharın sert rüzgarlarını kışın dondurucu soğuklarıyla birleştirir.Zemheri ayı tarihçesi ve anlamı"Zemheri" kelimesi, kökenini Arapça ve Farsça’dan alır.Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan zemheri, soğuk rüzgarların ve kar yağışlarının hâkim olduğu bu dönemi tanımlar. Özellikle don olaylarının ve fırtınaların sık yaşandığı bu dönem, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir.Zemheri’nin i̇klimsel özellikleriZemheri, sert kış koşulları ve yoğun kar yağışıyla bilinir. Bu dönemde:Anadolu’nun birçok bölgesinde bu dönemin etkileri günlük yaşamı derinden etkiler.Halk arasında zemheriZemheri, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Halk arasında:Birçok kişi zemheri döneminde hazırlıklarını tamamlar ve evlerini soğuk havaya karşı koruma altına alır.Zemheri’nin gelişi neyi i̇fade ediyor?Zemheri, kışın tam anlamıyla başladığı ve havaların en sert olduğu dönemi işaret eder. Özellikle çiftçiler ve doğayla iç içe yaşayan insanlar için zemheri, dikkatli olunması gereken bir dönemdir.Sonuç olarak, zemheri ayı, doğanın sert yüzünü gösterdiği ve dondurucu soğukların başladığı bir dönemdir. Bu dönemde hazırlıklı olmak ve doğanın zorlu koşullarına karşı tedbirli davranmak önemlidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-listesi-aciklandi-2024-yili-icin-il-il-iq-siralamasi-ortaya-cikti-1091843547.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zemheri ayı ne zaman başlar, zemheri ayı tarihleri, karakış nedir, zemheri ne demek, 2024 zemheri başlangıç tarihi, zemheri ayının özellikleri, 22 aralık 2024 zemheri, karakış hangi ayda, zemheri ne zaman biter, 30 ocak zemheri sonu, zemheri ayının anlamı, karakış dönemi ne zaman, arapça zem ne demek, farsça harir ne demek, soğukların en yoğun olduğu dönem, 40 gün süren zemheri, don olayları ne zaman olur, zemheri rüzgarı, yoğun kar yağışı dönemi, anadolu'da zemheri ne demek.