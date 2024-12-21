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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı: 2024 yılı için il il IQ sıralaması ortaya çıktı
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı: 2024 yılı için il il IQ sıralaması ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, illerin IQ seviyeleri belirlenerek en zeki şehirler sıralandı. Listenin zirvesindeki şehir, birçok... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, 81 ilde gerçekleştirilen ve 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bir anket sonucunda oluşturuldu. Anket kapsamında katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltilerek illerin IQ seviyeleri belirlendi. Listenin ilk sırasında yer alan şehir, birçok kişiyi şaşırttı. İşte, Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri:Listenin i̇lk 10 şehri ve IQ seviyeleriTürkiye’nin en zeki şehirleri listesiİşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:81- Bingöl94.1980- Siirt94.5279- Hakkari95.1678- Artvin95.3677- Kars95.8476- Bitlis95.9675- Ağrı96.0674- Düzce96.2673- Iğdır96.6972- Amasya96.8871- Erzincan96.9770- Bilecik97.1469- Adıyaman97.2968- Ardahan97.3367- Hatay97.3666- Çankırı97.5365- Muş97.7364- Van97.7463- Yozgat98.0562- Şanlıurfa98.0761- Bayburt98.2960- Şırnak98.4359- Elazığ98.4658- Batman98.7557- Adana98.7656- Erzurum98.9755- Manisa99.0654- Tokat99.0953- Kilis99.1452- Diyarbakır99.1951- Kahramanmaraş99.2850- Mardin99.3249- Gaziantep99.4048- Ordu99.5847- Niğde99.6046- Aksaray99.6345- Malatya99.7544- Kastamonu99.9843- Nevşehir100.0142- Isparta100.0641- Sivas100.0940- Burdur100.1539- Afyonkarahisar100.1738- Gümüşhane100.2437- Sinop100.2936- Aydın100.3435- Osmaniye100.3934- Kırıkkale100.4633- Giresun100.5632- Mersin100.7131- Karabük100.8530- Samsun100.8729- Çorum100.9528- Bolu100.9927- Tunceli101.1726- Edirne101.2825- Kayseri101.4224- Kütahya101.6523- Kırşehir101.7422- Sakarya101.7821- Bartın102.1320- Denizli102.1419- Rize102.3218- Konya102.3617- Uşak102.3716- Karaman102.5215. Yalova102.5814- Zonguldak102.6813- Tekirdağ102.8212- Antalya103.2911- Trabzon103.37
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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı: 2024 yılı için il il IQ sıralaması ortaya çıktı

13:46 21.12.2024
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AA
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Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, illerin IQ seviyeleri belirlenerek en zeki şehirler sıralandı. Listenin zirvesindeki şehir, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. İşte, Türkiye'nin en zeki illeri ve IQ seviyeleri...
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, 81 ilde gerçekleştirilen ve 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bir anket sonucunda oluşturuldu. Anket kapsamında katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltilerek illerin IQ seviyeleri belirlendi. Listenin ilk sırasında yer alan şehir, birçok kişiyi şaşırttı. İşte, Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri:

Listenin i̇lk 10 şehri ve IQ seviyeleri

1.
Eskişehir – 105.20
2.
Ankara – 104.91
3.
İzmir – 104.51
4.
Muğla – 104.12
5.
Çanakkale – 104.02
6.
İstanbul – 104.02
7.
Kocaeli – 103.85
8.
Balıkesir – 103.59
9.
Bursa – 103.47
10.
Kırklareli – 103.38

Türkiye’nin en zeki şehirleri listesi

İşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:
81- Bingöl
94.19
80- Siirt
94.52
79- Hakkari
95.16
78- Artvin
95.36
77- Kars
95.84
76- Bitlis
95.96
75- Ağrı
96.06
74- Düzce
96.26
73- Iğdır
96.69
72- Amasya
96.88
71- Erzincan
96.97
70- Bilecik
97.14
69- Adıyaman
97.29
68- Ardahan
97.33
67- Hatay
97.36
66- Çankırı
97.53
65- Muş
97.73
64- Van
97.74
63- Yozgat
98.05
62- Şanlıurfa
98.07
61- Bayburt
98.29
60- Şırnak
98.43
59- Elazığ
98.46
58- Batman
98.75
57- Adana
98.76
56- Erzurum
98.97
55- Manisa
99.06
54- Tokat
99.09
53- Kilis
99.14
52- Diyarbakır
99.19
51- Kahramanmaraş
99.28
50- Mardin
99.32
49- Gaziantep
99.40
48- Ordu
99.58
47- Niğde
99.60
46- Aksaray
99.63
45- Malatya
99.75
44- Kastamonu
99.98
43- Nevşehir
100.01
42- Isparta
100.06
41- Sivas
100.09
40- Burdur
100.15
39- Afyonkarahisar
100.17
38- Gümüşhane
100.24
37- Sinop
100.29
36- Aydın
100.34
35- Osmaniye
100.39
34- Kırıkkale
100.46
33- Giresun
100.56
32- Mersin
100.71
31- Karabük
100.85
30- Samsun
100.87
29- Çorum
100.95
28- Bolu
100.99
27- Tunceli
101.17
26- Edirne
101.28
25- Kayseri
101.42
24- Kütahya
101.65
23- Kırşehir
101.74
22- Sakarya
101.78
21- Bartın
102.13
20- Denizli
102.14
19- Rize
102.32
18- Konya
102.36
17- Uşak
102.37
16- Karaman
102.52
15. Yalova
102.58
14- Zonguldak
102.68
13- Tekirdağ
102.82
12- Antalya
103.29
11- Trabzon
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