https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-listesi-aciklandi-2024-yili-icin-il-il-iq-siralamasi-ortaya-cikti-1091843547.html

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı: 2024 yılı için il il IQ sıralaması ortaya çıktı

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi açıklandı: 2024 yılı için il il IQ sıralaması ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, illerin IQ seviyeleri belirlenerek en zeki şehirler sıralandı. Listenin zirvesindeki şehir, birçok... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T13:46+0300

2024-12-21T13:46+0300

2024-12-21T13:46+0300

türkiye

türkiye

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Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi, 81 ilde gerçekleştirilen ve 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bir anket sonucunda oluşturuldu. Anket kapsamında katılımcılara çeşitli alanlarda sorular yöneltilerek illerin IQ seviyeleri belirlendi. Listenin ilk sırasında yer alan şehir, birçok kişiyi şaşırttı. İşte, Türkiye'nin en zeki şehirleri ve IQ seviyeleri:Listenin i̇lk 10 şehri ve IQ seviyeleriTürkiye’nin en zeki şehirleri listesiİşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:81- Bingöl94.1980- Siirt94.5279- Hakkari95.1678- Artvin95.3677- Kars95.8476- Bitlis95.9675- Ağrı96.0674- Düzce96.2673- Iğdır96.6972- Amasya96.8871- Erzincan96.9770- Bilecik97.1469- Adıyaman97.2968- Ardahan97.3367- Hatay97.3666- Çankırı97.5365- Muş97.7364- Van97.7463- Yozgat98.0562- Şanlıurfa98.0761- Bayburt98.2960- Şırnak98.4359- Elazığ98.4658- Batman98.7557- Adana98.7656- Erzurum98.9755- Manisa99.0654- Tokat99.0953- Kilis99.1452- Diyarbakır99.1951- Kahramanmaraş99.2850- Mardin99.3249- Gaziantep99.4048- Ordu99.5847- Niğde99.6046- Aksaray99.6345- Malatya99.7544- Kastamonu99.9843- Nevşehir100.0142- Isparta100.0641- Sivas100.0940- Burdur100.1539- Afyonkarahisar100.1738- Gümüşhane100.2437- Sinop100.2936- Aydın100.3435- Osmaniye100.3934- Kırıkkale100.4633- Giresun100.5632- Mersin100.7131- Karabük100.8530- Samsun100.8729- Çorum100.9528- Bolu100.9927- Tunceli101.1726- Edirne101.2825- Kayseri101.4224- Kütahya101.6523- Kırşehir101.7422- Sakarya101.7821- Bartın102.1320- Denizli102.1419- Rize102.3218- Konya102.3617- Uşak102.3716- Karaman102.5215. Yalova102.5814- Zonguldak102.6813- Tekirdağ102.8212- Antalya103.2911- Trabzon103.37

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html

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