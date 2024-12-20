Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Hakan Fidan’dan Suriye mesajı
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trumptan-abye-soguk-dus-etkisi-buyuk-gumruk-vergileriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091795762.html
Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'
Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'
Sputnik Türkiye
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği ile ticaretinde ABD'nin zarar ettiğini vurgulayarak AB'yi gümrük vergileri ile tehdit etti. Trump yakın zamanda... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T12:33+0300
2024-12-20T12:34+0300
dünya
donald trump
nato
avrupa
avrupa birliği
yaptırım
ekonomik yaptırım
abd yaptırım
ticari yaptırım
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085191333_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7159cbf62acaf272cf1792dde20d1189.jpg
Donald Trump etkisi henüz başkan olmamışken dahi tüm dünyayı etkilerken, seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi sosyal medyası Truth Social'da paylaştığı ifadeler Avrupa Birliği'nde şok etkisi yarattı. Yakın zamanda Çin, Kanada, BRICS ve Meksika'yı gümrük vergilerinin yükselmesi ile tehdit eden ABD Başkanı Trump, bu sefer de Avrupa Birliği'ni gözüne kestirdi. ABD'nin Avrupa'ya sağladığı savunma ve ticaret kapasitesinden memnun olmayan Trump, Avrupa'nın ABD gazı ve petrolünü almadığı taktirde yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi.Trump, tam olarak şunu yazdı: Ne olmuştu?Yakın zamanda Trump, Kanada ve Meksika'ya ABD'ye giren mülteci ve uyuşturucu ticareti durdurmamaları halinde yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini açıklamıştı. Devamında ise Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uyarısı yapmıştı.Birkaç gün ardından ise Trump, BRICS ülkelerinin 'dolardan uzaklaştığı' iddia ederek, böyle bir durumun yaşanması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemişti. Trump, NATO hakkında da "Eğer faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/trump-daha-gelmeden-ulkenin-maliye-bakanini-istifa-ettirdi-kanadada-siyasi-kriz-yasaniyor--1091636442.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085191333_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_9e17104935efe648fbb75af5c8805491.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, nato, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, vergi, gümrük vergisi
donald trump, nato, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, vergi, gümrük vergisi

Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'

12:33 20.12.2024 (güncellendi: 12:34 20.12.2024)
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Abone ol
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği ile ticaretinde ABD'nin zarar ettiğini vurgulayarak AB'yi gümrük vergileri ile tehdit etti. Trump yakın zamanda Çin, Meksika, Kanada ve BRICS ülkelerine de benzer söylemlerde bulunmuştu.
Donald Trump etkisi henüz başkan olmamışken dahi tüm dünyayı etkilerken, seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi sosyal medyası Truth Social'da paylaştığı ifadeler Avrupa Birliği'nde şok etkisi yarattı.
Yakın zamanda Çin, Kanada, BRICS ve Meksika'yı gümrük vergilerinin yükselmesi ile tehdit eden ABD Başkanı Trump, bu sefer de Avrupa Birliği'ni gözüne kestirdi. ABD'nin Avrupa'ya sağladığı savunma ve ticaret kapasitesinden memnun olmayan Trump, Avrupa'nın ABD gazı ve petrolünü almadığı taktirde yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Trump, tam olarak şunu yazdı:
Avrupa Birliği'ne, büyük çapta petrol ve gaz satın alarak Amerika Birleşik Devletleri ile olan devasa açıklarını kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde, BÜYÜK GÜMRÜK VERGİLERİYLE karşılaşacaklar!!!

Ne olmuştu?

Yakın zamanda Trump, Kanada ve Meksika'ya ABD'ye giren mülteci ve uyuşturucu ticareti durdurmamaları halinde yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini açıklamıştı. Devamında ise Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uyarısı yapmıştı.
Birkaç gün ardından ise Trump, BRICS ülkelerinin 'dolardan uzaklaştığı' iddia ederek, böyle bir durumun yaşanması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemişti.
Trump, NATO hakkında da "Eğer faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım" ifadesini kullanmıştı.
NATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
DÜNYA
Trump, daha gelmeden ülkenin maliye bakanını istifa ettirdi: Kanada'da siyasi kriz yaşanıyor
17 Aralık, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала