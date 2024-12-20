https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trumptan-abye-soguk-dus-etkisi-buyuk-gumruk-vergileriyle-karsi-karsiya-kalacaklar-1091795762.html
Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'
Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'
Sputnik Türkiye
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği ile ticaretinde ABD'nin zarar ettiğini vurgulayarak AB'yi gümrük vergileri ile tehdit etti. Trump yakın zamanda... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T12:33+0300
2024-12-20T12:33+0300
2024-12-20T12:34+0300
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Donald Trump etkisi henüz başkan olmamışken dahi tüm dünyayı etkilerken, seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi sosyal medyası Truth Social'da paylaştığı ifadeler Avrupa Birliği'nde şok etkisi yarattı. Yakın zamanda Çin, Kanada, BRICS ve Meksika'yı gümrük vergilerinin yükselmesi ile tehdit eden ABD Başkanı Trump, bu sefer de Avrupa Birliği'ni gözüne kestirdi. ABD'nin Avrupa'ya sağladığı savunma ve ticaret kapasitesinden memnun olmayan Trump, Avrupa'nın ABD gazı ve petrolünü almadığı taktirde yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi.Trump, tam olarak şunu yazdı: Ne olmuştu?Yakın zamanda Trump, Kanada ve Meksika'ya ABD'ye giren mülteci ve uyuşturucu ticareti durdurmamaları halinde yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini açıklamıştı. Devamında ise Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uyarısı yapmıştı.Birkaç gün ardından ise Trump, BRICS ülkelerinin 'dolardan uzaklaştığı' iddia ederek, böyle bir durumun yaşanması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemişti. Trump, NATO hakkında da "Eğer faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/trump-daha-gelmeden-ulkenin-maliye-bakanini-istifa-ettirdi-kanadada-siyasi-kriz-yasaniyor--1091636442.html
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donald trump, nato, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, vergi, gümrük vergisi
donald trump, nato, avrupa, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, vergi, gümrük vergisi
Trump bu sefer de Avrupa Birliği'ni tehdit etti: 'Büyük gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar'
12:33 20.12.2024 (güncellendi: 12:34 20.12.2024)
Seçilmiş Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği ile ticaretinde ABD'nin zarar ettiğini vurgulayarak AB'yi gümrük vergileri ile tehdit etti. Trump yakın zamanda Çin, Meksika, Kanada ve BRICS ülkelerine de benzer söylemlerde bulunmuştu.
Donald Trump etkisi henüz başkan olmamışken dahi tüm dünyayı etkilerken, seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi sosyal medyası Truth Social'da paylaştığı ifadeler Avrupa Birliği'nde şok etkisi yarattı.
Yakın zamanda Çin, Kanada, BRICS ve Meksika'yı gümrük vergilerinin yükselmesi ile tehdit eden ABD Başkanı Trump, bu sefer de Avrupa Birliği'ni gözüne kestirdi. ABD'nin Avrupa'ya sağladığı savunma ve ticaret kapasitesinden memnun olmayan Trump, Avrupa'nın ABD gazı ve petrolünü almadığı taktirde yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Trump, tam olarak şunu yazdı:
Avrupa Birliği'ne, büyük çapta petrol ve gaz satın alarak Amerika Birleşik Devletleri ile olan devasa açıklarını kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde, BÜYÜK GÜMRÜK VERGİLERİYLE karşılaşacaklar!!!
Yakın zamanda Trump, Kanada ve Meksika'ya
ABD'ye giren mülteci ve uyuşturucu ticareti durdurmamaları halinde yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini
açıklamıştı. Devamında ise Çin'e yüzde 10 gümrük
vergisi uyarısı yapmıştı.
Birkaç gün ardından ise Trump, BRICS ülkelerinin 'dolardan uzaklaştığı
' iddia ederek, böyle bir durumun yaşanması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemişti.
Trump, NATO hakkında da "Eğer faturalarını ödüyorlarsa ve adil davrandıklarını düşünüyorsam NATO'da kalırım"
ifadesini kullanmıştı.