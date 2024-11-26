https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-en-buyuk-uc-ticari-ortagina-yeni-vergiler-acikladi-kanada-meksika-ve-cinden-bu-savasin-1090825442.html

Trump en büyük üç ticari ortağına yeni vergiler açıkladı: Kanada, Meksika ve Çin'den 'bu savaşın kazananı olmaz' mesajı

Trump en büyük üç ticari ortağına yeni vergiler açıkladı: Kanada, Meksika ve Çin'den 'bu savaşın kazananı olmaz' mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkenin en büyük üç ticari partneri Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük vergileri uygulayacağını... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:10+0300

2024-11-26T10:10+0300

2024-11-26T10:11+0300

dünya

donald trump

justin trudeau

çin

çin halk cumhuriyeti

çin komünist partisi (çkp)

çin devlet başkanı şi cinping

meksika

meksika duvarı

meksika körfezi

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Meksika ve Kanada’dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini belirtti.Trump, bu kararının gerekçesi olarak yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını gösterdi. Özellikle fentanil gibi uyuşturucuların Meksika ve Kanada üzerinden ABD’ye girdiğini vurgulayan Trump, bu ülkelerin bu sorunlarla etkin bir şekilde mücadele etmemesi halinde gümrük vergilerinin yürürlükte kalacağını ifade etti.Kanada'dan ilk tepki geldi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, ticaret ve sınır güvenliği konuları ele alındı. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ve Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptıkları ortak açıklamada, “Kanada ve ABD, özellikle ticaret ve sınır güvenliği konusunda en güçlü ve en yakın ilişkilere sahiptir. Kanada, sınır güvenliği ve ortak sınırımızın bütünlüğüne en yüksek önceliği vermektedir.” ifadelerini kullandı.Meksika: Yaptırımlar kurmak yerine ikili mekanizmalar kuralım Meksika Temsilciler Meclisi lideri Ricardo Monreal ise, insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ikili ve kurumsal mekanizmaların kullanılmasını önerdi. Monreal, “Ticari misillemenin tırmanması, halkın cebine zarar verir ve temel sorunları çözmekten uzaktır.” dedi.'Savaşın kazananı olmaz'Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin karşılıklı fayda sağladığını belirterek, “Hiç kimse bir ticaret savaşını veya gümrük vergisi savaşını kazanamaz.” açıklamasında bulundu.Ekonomistler ne düşünüyor?Trump’ın bu açıklamaları, ABD’nin en büyük ticaret ortakları olan Kanada, Meksika ve Çin ile ilişkilerinde gerginliğe yol açtı. Ekonomistler, bu tür gümrük vergilerinin ABD’nin ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebileceği ve küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.Piyasalarda da bu açıklamaların ardından dalgalanmalar yaşandı. ABD doları, Meksika pesosu karşısında yüzde 2, Kanada doları karşısında ise yüzde 1 değer kazandı. Asya borsaları ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri düşüş gösterirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3 geriledi.Trump’ın bu gümrük vergisi planları, 1930’ların seviyelerine geri dönerek ABD’nin ithalat vergisi oranlarını yükseltebilir, ABD-Çin ticaretini çökertir, misilleme çeker ve tedarik zincirlerini yeniden düzenleyebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html

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