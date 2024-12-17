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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/trump-daha-gelmeden-ulkenin-maliye-bakanini-istifa-ettirdi-kanadada-siyasi-kriz-yasaniyor--1091636442.html
Trump, daha gelmeden ülkenin maliye bakanını istifa ettirdi: Kanada'da siyasi kriz yaşanıyor
Trump, daha gelmeden ülkenin maliye bakanını istifa ettirdi: Kanada'da siyasi kriz yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin tarife tehdidi ve ekonomi politikaları konusunda Başbakan Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T10:08+0300
2024-12-17T10:09+0300
dünya
justin trudeau
chrystia freeland
maliye bakanı
abd
muhafazakar parti (kanada)
liberal parti
donald trump jr
abd
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Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile ekonomi politikaları ve ABD’nin yeni tarifeleri konusunda yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa etti. Freeland’in istifası, Trudeau liderliğindeki Liberal hükümeti daha da zor duruma sokarken, Kanada siyaseti yeni bir krizin eşiğine geldi.Trump ise, sosyal medya hesabında Kanada'yı bir ülke olarak değil ABD'nin bir eyaleti olarak gördüğünü tekrarladı ve durumu daha da tiye alarak şunları yazdı: Freeland, Pazartesi günü Trudeau’ya yazdığı mektupta, “Seninle Kanada’nın geleceği konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyoruz. ABD’den gelen tarife tehdidi, ekonomimiz için büyük bir tehlike oluşturuyor,” ifadelerini kullandı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 tarife uygulama planı, iki lider arasındaki gerginliğin başlıca sebeplerinden biri oldu.Ekonomik kriz tetiklendi Freeland’in istifası, hükümetin 2023-2024 mali yılına ilişkin bütçe güncellemesini açıklamadan hemen önce geldi. Açıklanan verilere göre Kanada’nın bütçe açığı 60 milyara ulaşarak hedeflenen 40 milyarın oldukça üzerine çıktı.Trudeau, yaşam maliyeti krizine çözüm olarak, düşük ve orta gelirli vatandaşlara 250 Kanada Doları nakit destek çeki dağıtmayı ve temel ihtiyaç ürünlerinde geçici vergi indirimi yapmayı önerdi. Ancak bu iki politika Freeland’in tepkisini çekti. Freeland, bu tür 'siyasi gösterilere' kaynak ayırmanın ekonomik olarak riskli olduğunu belirterek, “ABD ile muhtemel bir tarife savaşına karşı mali kaynaklarımızı korumalıyız,” dedi.Öte yandan, Yeni Demokrat Parti (NDP), Trudeau’nun 250 Kanada Doları çek önerisine destek vermek için programın kapsamının genişletilmesini talep etti. Bu durum, Liberal hükümetin azınlık statüsünde olduğu parlamentoda ek baskı yarattı.'Başbakan istifa'Freeland’in istifası Liberal Parti içinde yankı uyandırırken, beş milletvekili Trudeau’ya açıkça istifa çağrısında bulundu. Markham-Stouffville milletvekili Helena Jaczek, “Bu koşullarda maliye bakanını görevden almak güvenilir bir hareket değil. Başbakan artık istifa etmeli,” diye konuştu.Muhafazakâr Parti lideri Pierre Poilievre, “Her şey kontrolden çıkmış durumda. Kanada, Trump’ın yüzde 25 tarife tehdidi karşısında zayıf bir hükümeti kaldıramaz. Erken seçim kaçınılmazdır,” diyerek Trudeau’nun liderliğini eleştirdi.NDP lideri Jagmeet Singh de Trudeau’ya istifa çağrısı yaparken, güven oylaması tehdidinden kaçındı. Singh, Liberal hükümetin parlamentodaki geleceğiyle ilgili kararı 'önümüzdeki aylarda' vereceklerini söyledi.Freeland’in ardından sadık müttefikFreeland’in istifasının hemen ardından Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yeni maliye bakanı olarak atandı. Trudeau’nun yakın çocukluk arkadaşı olan LeBlanc, Liberal Parti içinde sadık bir müttefik olarak biliniyor. Trudeau, LeBlanc’ın yemin töreninde hazır bulunsa da medya karşısında yorum yapmaktan kaçındı.Trudeau istifa mı edecek? Freeland, pandemi sonrası Kanada ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynamış ve Trudeau’nun en önemli müttefiklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak son aylarda Liberal Parti’nin popülaritesindeki düşüş, Trudeau’nun liderliğine yönelik eleştirileri artırdı. Kamuoyu yoklamalarına göre Trudeau’nun onay oranı yüzde 28’e kadar gerilemiş durumda.Freeland’in istifası, Liberal hükümeti zayıflatarak Kanada siyasetinde belirsizliği artırırken, Trump’ın tarifeleri ve iç ekonomik sorunlar Trudeau için kritik bir sınav olacak. Kanadalı siyasi gözlemciler, Liberal Parti içinde bir liderlik krizi yaşanabileceğini ve erken seçimin gündeme gelebileceğini belirtiyor.Kanada’da bir sonraki genel seçim, en geç Ekim 2025’te yapılmak zorunda. Ancak Trudeau’nun liderliği ve Liberal hükümetin geleceği, önümüzdeki aylarda atılacak adımlara bağlı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html
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justin trudeau, chrystia freeland, maliye bakanı, abd, muhafazakar parti (kanada), liberal parti, donald trump jr, abd
justin trudeau, chrystia freeland, maliye bakanı, abd, muhafazakar parti (kanada), liberal parti, donald trump jr, abd

Trump, daha gelmeden ülkenin maliye bakanını istifa ettirdi: Kanada'da siyasi kriz yaşanıyor

10:08 17.12.2024 (güncellendi: 10:09 17.12.2024)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUENATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau
NATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin tarife tehdidi ve ekonomi politikaları konusunda Başbakan Trudeau ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevinden istifa etti. Freeland’in ayrılığı, Trudeau’nun azınlık hükümetini siyasi krizin eşiğine getirdi.
Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile ekonomi politikaları ve ABD’nin yeni tarifeleri konusunda yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa etti. Freeland’in istifası, Trudeau liderliğindeki Liberal hükümeti daha da zor duruma sokarken, Kanada siyaseti yeni bir krizin eşiğine geldi.
Trump ise, sosyal medya hesabında Kanada'yı bir ülke olarak değil ABD'nin bir eyaleti olarak gördüğünü tekrarladı ve durumu daha da tiye alarak şunları yazdı:
Büyük Kanada Eyaleti, Maliye Bakanı'nın istifası ya da Kanada Valisi Justin Trudeau tarafından görevden alınması sonucu sarsıldı. O toksik biriydi ve özlenmeyecek!
Freeland, Pazartesi günü Trudeau’ya yazdığı mektupta, “Seninle Kanada’nın geleceği konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyoruz. ABD’den gelen tarife tehdidi, ekonomimiz için büyük bir tehlike oluşturuyor,” ifadelerini kullandı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 tarife uygulama planı, iki lider arasındaki gerginliğin başlıca sebeplerinden biri oldu.

Ekonomik kriz tetiklendi

Freeland’in istifası, hükümetin 2023-2024 mali yılına ilişkin bütçe güncellemesini açıklamadan hemen önce geldi. Açıklanan verilere göre Kanada’nın bütçe açığı 60 milyara ulaşarak hedeflenen 40 milyarın oldukça üzerine çıktı.
Trudeau, yaşam maliyeti krizine çözüm olarak, düşük ve orta gelirli vatandaşlara 250 Kanada Doları nakit destek çeki dağıtmayı ve temel ihtiyaç ürünlerinde geçici vergi indirimi yapmayı önerdi. Ancak bu iki politika Freeland’in tepkisini çekti. Freeland, bu tür 'siyasi gösterilere' kaynak ayırmanın ekonomik olarak riskli olduğunu belirterek, “ABD ile muhtemel bir tarife savaşına karşı mali kaynaklarımızı korumalıyız,” dedi.
Öte yandan, Yeni Demokrat Parti (NDP), Trudeau’nun 250 Kanada Doları çek önerisine destek vermek için programın kapsamının genişletilmesini talep etti. Bu durum, Liberal hükümetin azınlık statüsünde olduğu parlamentoda ek baskı yarattı.

'Başbakan istifa'

Freeland’in istifası Liberal Parti içinde yankı uyandırırken, beş milletvekili Trudeau’ya açıkça istifa çağrısında bulundu. Markham-Stouffville milletvekili Helena Jaczek, “Bu koşullarda maliye bakanını görevden almak güvenilir bir hareket değil. Başbakan artık istifa etmeli,” diye konuştu.
Muhafazakâr Parti lideri Pierre Poilievre, “Her şey kontrolden çıkmış durumda. Kanada, Trump’ın yüzde 25 tarife tehdidi karşısında zayıf bir hükümeti kaldıramaz. Erken seçim kaçınılmazdır,” diyerek Trudeau’nun liderliğini eleştirdi.
NDP lideri Jagmeet Singh de Trudeau’ya istifa çağrısı yaparken, güven oylaması tehdidinden kaçındı. Singh, Liberal hükümetin parlamentodaki geleceğiyle ilgili kararı 'önümüzdeki aylarda' vereceklerini söyledi.

Freeland’in ardından sadık müttefik

Freeland’in istifasının hemen ardından Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yeni maliye bakanı olarak atandı. Trudeau’nun yakın çocukluk arkadaşı olan LeBlanc, Liberal Parti içinde sadık bir müttefik olarak biliniyor. Trudeau, LeBlanc’ın yemin töreninde hazır bulunsa da medya karşısında yorum yapmaktan kaçındı.

Trudeau istifa mı edecek?

Freeland, pandemi sonrası Kanada ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynamış ve Trudeau’nun en önemli müttefiklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak son aylarda Liberal Parti’nin popülaritesindeki düşüş, Trudeau’nun liderliğine yönelik eleştirileri artırdı. Kamuoyu yoklamalarına göre Trudeau’nun onay oranı yüzde 28’e kadar gerilemiş durumda.
Freeland’in istifası, Liberal hükümeti zayıflatarak Kanada siyasetinde belirsizliği artırırken, Trump’ın tarifeleri ve iç ekonomik sorunlar Trudeau için kritik bir sınav olacak. Kanadalı siyasi gözlemciler, Liberal Parti içinde bir liderlik krizi yaşanabileceğini ve erken seçimin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Kanada’da bir sonraki genel seçim, en geç Ekim 2025’te yapılmak zorunda. Ancak Trudeau’nun liderliği ve Liberal hükümetin geleceği, önümüzdeki aylarda atılacak adımlara bağlı olacak.
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