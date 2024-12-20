https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-macaristanin-esir-degisim-teklifinde-700-esir-yer-aliyordu-1091775454.html
Orban: Macaristan'ın esir değişim teklifinde 700 esir yer alıyordu
Orban: Macaristan'ın esir değişim teklifinde 700 esir yer alıyordu
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi için yaptığı ve Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilen önerinin her... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T04:40+0300
2024-12-20T04:40+0300
2024-12-20T04:40+0300
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AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Rusya ve Ukrayna arasında Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisini yorumlarken “Tarafların 700'er gibi birkaç yüz savaş esirini takas etmeyi kabul etmelerinin önünde herhangi bir engel görmüyorum” dedi. Orban ayrıca 'Avrupa değerleri hakkında çok konuşulduğunu' ancak en büyük değerin 'yaşam olduğunu' hatırlattı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Noel ateşkesi önerisine cevaben Macaristan'a karşı çirkin bir kampanya başlattığını ancak Zelenskiy'i bu konuda yargılamanın tamamen Ukrayna halkına kaldığını söyledi. Daha önce Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerde arabuluculuk yapmasına izin vermeyeceğini söyleyerek Macar başbakanını bir kez daha aşağılamaya çalışmıştı. Orban ise Zelenskiy'in hakaretlerine provokasyonlara boyun eğmeyeceğini, Noel ateşkes teklifinin hala masada olduğunu ve Zelenskiy'in bunu kabul edip etmeme konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. Zelenskiy geçen hafta Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ve 'uzun vadeli ve sürdürülebilir' bir barış tesis etme olasılığını ele aldıkları telefon görüşmesi nedeniyle rahatsız olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusyaya-yaptirimlarin-uzatilmasina-macaristan-veto-verebilir-1091775052.html
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macaristan, ukrayna, vladimir zelenskiy, peter szijjarto, ab, avrupa, viktor orban
Orban: Macaristan'ın esir değişim teklifinde 700 esir yer alıyordu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi için yaptığı ve Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilen önerinin her iki taraftan yaklaşık 700'er esirin değişimini içerdiğini söyledi.
AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Rusya ve Ukrayna arasında Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisini yorumlarken “Tarafların 700'er gibi birkaç yüz savaş esirini takas etmeyi kabul etmelerinin önünde herhangi bir engel görmüyorum” dedi.
Orban ayrıca 'Avrupa değerleri hakkında çok konuşulduğunu' ancak en büyük değerin 'yaşam olduğunu' hatırlattı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Noel ateşkesi önerisine cevaben Macaristan'a karşı çirkin bir kampanya başlattığını ancak Zelenskiy'i bu konuda yargılamanın tamamen Ukrayna halkına kaldığını söyledi.
Daha önce Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerde arabuluculuk yapmasına izin vermeyeceğini söyleyerek Macar başbakanını bir kez daha aşağılamaya çalışmıştı.
Orban ise Zelenskiy'in hakaretlerine provokasyonlara boyun eğmeyeceğini, Noel ateşkes teklifinin hala masada olduğunu ve Zelenskiy'in bunu kabul edip etmeme konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.
Zelenskiy geçen hafta Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ve 'uzun vadeli ve sürdürülebilir' bir barış tesis etme olasılığını ele aldıkları telefon görüşmesi nedeniyle rahatsız olmuştu.