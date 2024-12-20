https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/orban-macaristanin-esir-degisim-teklifinde-700-esir-yer-aliyordu-1091775454.html

Orban: Macaristan'ın esir değişim teklifinde 700 esir yer alıyordu

Orban: Macaristan'ın esir değişim teklifinde 700 esir yer alıyordu

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi için yaptığı ve Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilen önerinin her... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T04:40+0300

2024-12-20T04:40+0300

2024-12-20T04:40+0300

ukrayna krizi

macaristan

ukrayna

vladimir zelenskiy

peter szijjarto

ab

avrupa

viktor orban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Rusya ve Ukrayna arasında Noel ateşkesi ve esir değişimi önerisini yorumlarken “Tarafların 700'er gibi birkaç yüz savaş esirini takas etmeyi kabul etmelerinin önünde herhangi bir engel görmüyorum” dedi. Orban ayrıca 'Avrupa değerleri hakkında çok konuşulduğunu' ancak en büyük değerin 'yaşam olduğunu' hatırlattı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Noel ateşkesi önerisine cevaben Macaristan'a karşı çirkin bir kampanya başlattığını ancak Zelenskiy'i bu konuda yargılamanın tamamen Ukrayna halkına kaldığını söyledi. Daha önce Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerde arabuluculuk yapmasına izin vermeyeceğini söyleyerek Macar başbakanını bir kez daha aşağılamaya çalışmıştı. Orban ise Zelenskiy'in hakaretlerine provokasyonlara boyun eğmeyeceğini, Noel ateşkes teklifinin hala masada olduğunu ve Zelenskiy'in bunu kabul edip etmeme konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. Zelenskiy geçen hafta Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ve 'uzun vadeli ve sürdürülebilir' bir barış tesis etme olasılığını ele aldıkları telefon görüşmesi nedeniyle rahatsız olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusyaya-yaptirimlarin-uzatilmasina-macaristan-veto-verebilir-1091775052.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, ukrayna, vladimir zelenskiy, peter szijjarto, ab, avrupa, viktor orban