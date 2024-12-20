https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/rusyaya-yaptirimlarin-uzatilmasina-macaristan-veto-verebilir-1091775052.html
'Rusya'ya yaptırımların uzatılmasına Macaristan veto verebilir'
'Rusya'ya yaptırımların uzatılmasına Macaristan veto verebilir'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T03:10+0300
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Ajansın belirttiğine göre, yaptırımların uzatılması bugüne kadar rutin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, bu süreç 27 AB üye ülkesinin oybirliğini gerektiriyor ve Orban bu durumu veto edebilecek konumda bulunuyor. Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto daha önce, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın AB'nin 15. yaptırım paketinden Moskova Patriği Kirill'i, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'yı, Rusya Olimpiyat Komitesini ve iki Rus futbol kulübünü çıkarma başarısı gösterdiğini belirtmişti. Ayrıca, dini liderlere karşı yaptırımların uygulanması durumunda barışa ulaşma şansının tamamen kaybedileceğini vurgulamıştı.AB, Moskova'ya karşı 15 yaptırım paketini uygulamaya koydu ve bu paketlerin her altı ayda bir uzatılması gerekiyor. Bir sonraki uzatma prosedürü, ABD'nin yeni başkanının yemin ederek göreve başlamasından 11 gün sonra, Ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulanmaya başlanan ve yoğunlaştırmaya devam edilen yaptırım baskısıyla başa çıkacağını sık sık vurguluyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu ifade etmişti. Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşü sıkça dile getiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmiş ve Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abd-yonetiminin-kieve-para-harcayacak-vakti-kalmazsa-ne-olacak-sorunuza-donecegim-1091774744.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, batı, ab, abd, donald trump, peter szijjarto
macaristan, viktor orban, avrupa, batı, ab, abd, donald trump, peter szijjarto
'Rusya'ya yaptırımların uzatılmasına Macaristan veto verebilir'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılıp uzatılmayacağına karar vereceğini bildirdi.
Ajansın belirttiğine göre, yaptırımların uzatılması bugüne kadar rutin bir şekilde gerçekleşmiş olsa da, bu süreç 27 AB üye ülkesinin oybirliğini gerektiriyor ve Orban bu durumu veto edebilecek konumda bulunuyor.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto daha önce, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın AB'nin 15. yaptırım paketinden Moskova Patriği Kirill'i, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'yı, Rusya Olimpiyat Komitesini ve iki Rus futbol kulübünü çıkarma başarısı gösterdiğini belirtmişti. Ayrıca, dini liderlere karşı yaptırımların uygulanması durumunda barışa ulaşma şansının tamamen kaybedileceğini vurgulamıştı.
AB, Moskova'ya karşı 15 yaptırım paketini uygulamaya koydu ve bu paketlerin her altı ayda bir uzatılması gerekiyor. Bir sonraki uzatma prosedürü, ABD'nin yeni başkanının yemin ederek göreve başlamasından 11 gün sonra, Ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulanmaya başlanan ve yoğunlaştırmaya devam edilen yaptırım baskısıyla başa çıkacağını sık sık vurguluyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu ifade etmişti. Batı ülkelerinde de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşü sıkça dile getiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmiş ve Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu vurgulamıştı.