https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abd-gizemli-dron-ihbarlariyla-basa-cikamiyor-bazi-bolgelerde-dron-kullanimi-yasaklandi-1091782474.html
ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı
ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de birkaç haftadır gündem olan dronlar nedeniyle yapılan ihbarlar 5 bini geçince New Jersey ve New York eyaletlerindeki bazı bölgelerde 30 gün boyunca dron... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T10:14+0300
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new york
abd federal havacılık idaresi (faa)
federal havacılık idaresi
fbi
insansız hava aracı (iha)
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ABD'nin New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde dronları yasakladı. Yetkililer, ABD'nin doğusunda dron gözlemlerindeki artışın ardından New Jersey'deki 22 altyapı tesisinde ve New York eyaletindeki 29 tesiste 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.Yasaklamayla beraber gelen önlemler, İHA'ların hükümet tarafından 'güvenlik tehdidi' olarak algılamaları halinde 'ölümcül güç' kullanılmasına izin veriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, dron banı getirilen bölgelerde görev yapan pilotların kolluk kuvvetleri tarafından durdurulma ve gözaltına alınma ihtimallerinin olduğu belirtildi.'Komplo teorilerinden dolayı ihbarlar arttı'Son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.Geçen gün İç Güvenlik Bakanlığı, FBI, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bildiride, FBI'ın son birkaç haftada New Jersey ve diğer eyaletlerde İHA gözlemleri hakkında 5 binden fazla ihbar aldığı açıklanmıştı. 17 Aralık tarihli açıklamada, ihbarları inceleyen FBI'ın bu güne kadarki gözlemlerin yasal ticari dronlar, hobi amaçlı dronlar ve kolluk kuvvetlerine ait dronların yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini belirtilmişti.Komplo teorisyenlerini rahatlatmak isteyen ABD Devlet Başkanı Joe Biden dron gözlemlerinin 'kötü niyetli bir şey olmadığını' söylemişti.Yetkililer tarafından dron uçurmanın yasak olduğu bölgeler arasında elektrik trafo merkezleri gibi altyapıların çevresinde, askeri tesisler, havaalanları etrafındaki liman ve hava sahası gibi alanları kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abdnin-guvenlik-kurumlarindan-gizemli-dronlar-icin-ortak-aciklama-gordukleriniz-ucak-helikopter-ve-1091641560.html
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abd, joe biden, new jersey, new york, abd federal havacılık idaresi (faa), federal havacılık idaresi, fbi, insansız hava aracı (iha), drone
abd, joe biden, new jersey, new york, abd federal havacılık idaresi (faa), federal havacılık idaresi, fbi, insansız hava aracı (iha), drone
ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı
ABD'de birkaç haftadır gündem olan dronlar nedeniyle yapılan ihbarlar 5 bini geçince New Jersey ve New York eyaletlerindeki bazı bölgelerde 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.
ABD'nin New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde dronları yasakladı. Yetkililer, ABD'nin doğusunda dron gözlemlerindeki artışın ardından New Jersey'deki 22 altyapı tesisinde ve New York eyaletindeki 29 tesiste 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.
Yasaklamayla beraber gelen önlemler, İHA'ların hükümet tarafından 'güvenlik tehdidi' olarak algılamaları halinde 'ölümcül güç' kullanılmasına izin veriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, dron banı getirilen bölgelerde görev yapan pilotların kolluk kuvvetleri tarafından durdurulma ve gözaltına alınma ihtimallerinin olduğu belirtildi.
'Komplo teorilerinden dolayı ihbarlar arttı'
Son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.
Geçen gün İç Güvenlik Bakanlığı, FBI, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bildiride, FBI'ın son birkaç haftada New Jersey ve diğer eyaletlerde İHA gözlemleri hakkında 5 binden fazla ihbar aldığı açıklanmıştı.
17 Aralık tarihli açıklamada, ihbarları inceleyen FBI'ın bu güne kadarki gözlemlerin yasal ticari dronlar, hobi amaçlı dronlar ve kolluk kuvvetlerine ait dronların yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini belirtilmişti.
Komplo teorisyenlerini rahatlatmak isteyen ABD Devlet Başkanı Joe Biden dron gözlemlerinin 'kötü niyetli bir şey olmadığını' söylemişti.
Yetkililer tarafından dron uçurmanın yasak olduğu bölgeler arasında elektrik trafo merkezleri gibi altyapıların çevresinde, askeri tesisler, havaalanları etrafındaki liman ve hava sahası gibi alanları kapsıyor.