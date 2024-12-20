ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı

Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayyum rüzgarı TSYD’de de esiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
MEB, yılbaşının okullarda kutlanmasını yasakladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abd-gizemli-dron-ihbarlariyla-basa-cikamiyor-bazi-bolgelerde-dron-kullanimi-yasaklandi-1091782474.html
ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı
ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de birkaç haftadır gündem olan dronlar nedeniyle yapılan ihbarlar 5 bini geçince New Jersey ve New York eyaletlerindeki bazı bölgelerde 30 gün boyunca dron... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T10:14+0300
2024-12-20T10:14+0300
dünya
abd
joe biden
new jersey
new york
abd federal havacılık idaresi (faa)
federal havacılık idaresi
fbi
insansız hava aracı (iha)
drone
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053310388_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee9fcdeb6129b17ab4fd4c35a47c3197.jpg
ABD'nin New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde dronları yasakladı. Yetkililer, ABD'nin doğusunda dron gözlemlerindeki artışın ardından New Jersey'deki 22 altyapı tesisinde ve New York eyaletindeki 29 tesiste 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.Yasaklamayla beraber gelen önlemler, İHA'ların hükümet tarafından 'güvenlik tehdidi' olarak algılamaları halinde 'ölümcül güç' kullanılmasına izin veriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, dron banı getirilen bölgelerde görev yapan pilotların kolluk kuvvetleri tarafından durdurulma ve gözaltına alınma ihtimallerinin olduğu belirtildi.'Komplo teorilerinden dolayı ihbarlar arttı'Son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.Geçen gün İç Güvenlik Bakanlığı, FBI, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bildiride, FBI'ın son birkaç haftada New Jersey ve diğer eyaletlerde İHA gözlemleri hakkında 5 binden fazla ihbar aldığı açıklanmıştı. 17 Aralık tarihli açıklamada, ihbarları inceleyen FBI'ın bu güne kadarki gözlemlerin yasal ticari dronlar, hobi amaçlı dronlar ve kolluk kuvvetlerine ait dronların yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini belirtilmişti.Komplo teorisyenlerini rahatlatmak isteyen ABD Devlet Başkanı Joe Biden dron gözlemlerinin 'kötü niyetli bir şey olmadığını' söylemişti.Yetkililer tarafından dron uçurmanın yasak olduğu bölgeler arasında elektrik trafo merkezleri gibi altyapıların çevresinde, askeri tesisler, havaalanları etrafındaki liman ve hava sahası gibi alanları kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abdnin-guvenlik-kurumlarindan-gizemli-dronlar-icin-ortak-aciklama-gordukleriniz-ucak-helikopter-ve-1091641560.html
new jersey
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053310388_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01aff872d6921a0bb1e3da9a593d47be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, new jersey, new york, abd federal havacılık idaresi (faa), federal havacılık idaresi, fbi, insansız hava aracı (iha), drone
abd, joe biden, new jersey, new york, abd federal havacılık idaresi (faa), federal havacılık idaresi, fbi, insansız hava aracı (iha), drone

ABD 'gizemli dron' ihbarlarıyla başa çıkamıyor: Bazı bölgelerde dron kullanımı yasaklandı

10:14 20.12.2024
© AP Photo / AJ MASTDrone- İHA
Drone- İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / AJ MAST
Abone ol
ABD'de birkaç haftadır gündem olan dronlar nedeniyle yapılan ihbarlar 5 bini geçince New Jersey ve New York eyaletlerindeki bazı bölgelerde 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.
ABD'nin New Jersey ve New York'un bazı bölgelerinde dronları yasakladı. Yetkililer, ABD'nin doğusunda dron gözlemlerindeki artışın ardından New Jersey'deki 22 altyapı tesisinde ve New York eyaletindeki 29 tesiste 30 gün boyunca dron kullanımı yasaklandı.
Yasaklamayla beraber gelen önlemler, İHA'ların hükümet tarafından 'güvenlik tehdidi' olarak algılamaları halinde 'ölümcül güç' kullanılmasına izin veriliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, dron banı getirilen bölgelerde görev yapan pilotların kolluk kuvvetleri tarafından durdurulma ve gözaltına alınma ihtimallerinin olduğu belirtildi.

'Komplo teorilerinden dolayı ihbarlar arttı'

Son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.
Geçen gün İç Güvenlik Bakanlığı, FBI, Federal Havacılık İdaresi ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bildiride, FBI'ın son birkaç haftada New Jersey ve diğer eyaletlerde İHA gözlemleri hakkında 5 binden fazla ihbar aldığı açıklanmıştı.
17 Aralık tarihli açıklamada, ihbarları inceleyen FBI'ın bu güne kadarki gözlemlerin yasal ticari dronlar, hobi amaçlı dronlar ve kolluk kuvvetlerine ait dronların yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini belirtilmişti.
Komplo teorisyenlerini rahatlatmak isteyen ABD Devlet Başkanı Joe Biden dron gözlemlerinin 'kötü niyetli bir şey olmadığını' söylemişti.
Yetkililer tarafından dron uçurmanın yasak olduğu bölgeler arasında elektrik trafo merkezleri gibi altyapıların çevresinde, askeri tesisler, havaalanları etrafındaki liman ve hava sahası gibi alanları kapsıyor.
ABD'nin güvenlik kurumlarından gizemli dronlar için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve bazen de yıldızlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
DÜNYA
ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar
17 Aralık, 11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала