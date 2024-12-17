https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abdnin-guvenlik-kurumlarindan-gizemli-dronlar-icin-ortak-aciklama-gordukleriniz-ucak-helikopter-ve-1091641560.html

ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar

ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan gizemli dron paranoyası Pentagon'un geçen hafta yaptığı açıklama sonrasında durulmadı. Bu sefer FBI, Sivil Havacılık... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T11:09+0300

2024-12-17T11:09+0300

2024-12-17T11:12+0300

dünya

new jersey

pentagon

fbi

abd

abd iç güvenlik bakanlığı

abd sivil havacılık idaresi (faa)

drone

casus dron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091642281_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_13019d6006785d0ecb3fad67d869abc8.jpg

ABD'nn New Jersey eyaletinde son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü. Pentagon'un açıklaması komplo teorisyenlerine yeterli gelmediPentagon, 11 Aralık'ta iddialara yönelik açıklama yaparak dronların 'ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi kaynaklı olmadığı' konusunda güvence verdi. Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, Jeff Van Drew'ün iddialarını kastederek "Bunun hiçbir gerçekliği yok" dedi. Singh "Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında İran gemisi yok ve ABD'ye doğru insansız hava araçları fırlatan sözde bir ana gemi de yok" ifadelerini kullandı.Bu sefer FBI, Sivil Havacılık, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaptıPentagon'un bu açıklamaları yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer FBI, Sivil Havacılık (FAA), ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security) ortak bir açıklama yaptı. "Bölgeye gelişmiş tespit teknolojisi gönderdik. Ve eğitimli görsel gözlemciler gönderdik" ifadelerinin yer aldığı 17 Aralık tarihli ortak açıklamada şöyle denildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/pentagon-abdde-gorulen-gizemli-dronlar-abd-kiyilarinda-gizlenen-bir-iran-gemisine-ait-degil-1091436605.html

new jersey

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new jersey, pentagon, fbi, abd, abd iç güvenlik bakanlığı, abd sivil havacılık idaresi (faa), drone, casus dron