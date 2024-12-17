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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/abdnin-guvenlik-kurumlarindan-gizemli-dronlar-icin-ortak-aciklama-gordukleriniz-ucak-helikopter-ve-1091641560.html
ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar
ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan gizemli dron paranoyası Pentagon'un geçen hafta yaptığı açıklama sonrasında durulmadı. Bu sefer FBI, Sivil Havacılık... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:09+0300
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dünya
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abd
abd iç güvenlik bakanlığı
abd sivil havacılık idaresi (faa)
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ABD'nn New Jersey eyaletinde son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü. Pentagon'un açıklaması komplo teorisyenlerine yeterli gelmediPentagon, 11 Aralık'ta iddialara yönelik açıklama yaparak dronların 'ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi kaynaklı olmadığı' konusunda güvence verdi. Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, Jeff Van Drew'ün iddialarını kastederek "Bunun hiçbir gerçekliği yok" dedi. Singh "Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında İran gemisi yok ve ABD'ye doğru insansız hava araçları fırlatan sözde bir ana gemi de yok" ifadelerini kullandı.Bu sefer FBI, Sivil Havacılık, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaptıPentagon'un bu açıklamaları yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer FBI, Sivil Havacılık (FAA), ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security) ortak bir açıklama yaptı. "Bölgeye gelişmiş tespit teknolojisi gönderdik. Ve eğitimli görsel gözlemciler gönderdik" ifadelerinin yer aldığı 17 Aralık tarihli ortak açıklamada şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/pentagon-abdde-gorulen-gizemli-dronlar-abd-kiyilarinda-gizlenen-bir-iran-gemisine-ait-degil-1091436605.html
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new jersey, pentagon, fbi, abd, abd iç güvenlik bakanlığı, abd sivil havacılık idaresi (faa), drone, casus dron
new jersey, pentagon, fbi, abd, abd iç güvenlik bakanlığı, abd sivil havacılık idaresi (faa), drone, casus dron

ABD'nin güvenlik kurumlarından 'gizemli dronlar' için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve yıldızlar

11:09 17.12.2024 (güncellendi: 11:12 17.12.2024)
© FotoğrafABD'nin güvenlik kurumlarından gizemli dronlar için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve bazen de yıldızlar
ABD'nin güvenlik kurumlarından gizemli dronlar için ortak açıklama: Gördükleriniz uçak, helikopter ve bazen de yıldızlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Fotoğraf
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ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan gizemli dron paranoyası Pentagon'un geçen hafta yaptığı açıklama sonrasında durulmadı. Bu sefer FBI, Sivil Havacılık, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Ajansı (Homeland Security) birlikte açıklama yaparak görülen dronların uçak, yasal dronlar, helikopter ve bazen de yıldızlar olduğunu açıkladı.
ABD'nn New Jersey eyaletinde son birkaç haftada görülen dronlar, komplo teorisyenlerini harekete geçirmiş New Jersey Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında 'dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi' kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.

Pentagon'un açıklaması komplo teorisyenlerine yeterli gelmedi

Pentagon, 11 Aralık'ta iddialara yönelik açıklama yaparak dronların 'ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi kaynaklı olmadığı' konusunda güvence verdi. Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, Jeff Van Drew'ün iddialarını kastederek "Bunun hiçbir gerçekliği yok" dedi. Singh "Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında İran gemisi yok ve ABD'ye doğru insansız hava araçları fırlatan sözde bir ana gemi de yok" ifadelerini kullandı.

Bu sefer FBI, Sivil Havacılık, Savunma ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklama yaptı

Pentagon'un bu açıklamaları yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer FBI, Sivil Havacılık (FAA), ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security) ortak bir açıklama yaptı. "Bölgeye gelişmiş tespit teknolojisi gönderdik. Ve eğitimli görsel gözlemciler gönderdik" ifadelerinin yer aldığı 17 Aralık tarihli ortak açıklamada şöyle denildi:
"İlgili vatandaşların teknik verilerini ve ipuçlarını yakından inceledikten sonra, bugüne kadarki gözlemlerin yasal ticari dronelar, hobi amaçlı dronelar ve kolluk kuvvetlerine ait droneların yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla drone olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini değerlendiriyoruz."
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
DÜNYA
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
12 Aralık, 10:26
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