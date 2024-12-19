https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kahvesiyle-taninan-unlu-marka-skandal-listede-sehir-disindan-almaya-geliyorlardi-bakanlik-icinde-1091742330.html
Kahvesiyle tanınan ünlü marka skandal listede: Şehir dışından almaya geliyorlardı, Bakanlık içinde yabancı madde buldu
Kahvesiyle tanınan ünlü marka skandal listede: Şehir dışından almaya geliyorlardı, Bakanlık içinde yabancı madde buldu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tağşiş listesi yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep’in ünlü kahve markası Tahmis’in kekik ürünlerinde... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:54+0300
2024-12-19T11:54+0300
2024-12-19T11:54+0300
gaziantep
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kahve
tağşiş
taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı
sağlık
tahmis
türk kahvesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son yayımlanan listede Gaziantep’in önde gelen kahve markalarından Tahmis de yer aldı. Bakanlık verilerine göre, markanın sattığı kekik ürünlerinde yabancı maddeye rastlandı.Domuz eti skandalının ardından yeni i̇simler eklendiBakanlığın açıkladığı listede daha önce dana sucuk ve dana kaburga ürünlerinde domuz eti tespiti büyük tepki toplamıştı. Listeye eklenen Tahmis markası ise kahvesiyle olduğu kadar baharatlarıyla da tanınıyor. Kekik ürününde tespit edilen yabancı madde, tüketiciler arasında endişe yarattı.Ünlülerin tercihi olan marka şoktaGaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarından biri olarak bilinen Tahmis Kahvesi, şehir dışından gelen çok sayıda müşteri tarafından ziyaret ediliyor. Ünlü isimlerin de sıkça tercih ettiği markanın, listede yer alması büyük yankı uyandırdı.Marka, şu ana kadar bu tespitlere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Tüketiciler tepkiliYayımlanan tağşiş listesinde olan markalar büyük tepki topladı. Özellikle gıda güvenliğine olan güvenin zedelendiğini belirten tüketiciler, denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Baharat gibi sıkça tüketilen ürünlerde yapılan hilelerin ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğu vurgulanıyor.Gıda güvenliğine dikkatTarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin ifşasına devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, gıda ürünleri satın alırken güvenilir markaların tercih edilmesi ve ürünlerin etiket bilgilerinin dikkatle okunması gerektiğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakanlik-listeyi-guncelledi-sucuk-ve-kaburgada-domuz-eti-tespit-edildi-11-markanin-bali-sahte-cikti-1091734607.html
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tahmis kahvesi tağşiş listesi, gaziantep tahmis kekik skandalı, tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, dana sucukta domuz eti skandalı, tahmis yabancı madde tespiti, kekikte yabancı madde bulundu, gaziantep ünlü kahve markası tahmis, gıda ürünlerinde hileli üretim, tağşiş listesine eklenen markalar, tahmis skandalına ünlülerin tepkisi, tarım bakanlığı ifşa edilen firmalar, baharat ürünlerinde hile, gaziantep tahmis açıklama yaptı mı, dana etinde domuz eti bulundu,
Kahvesiyle tanınan ünlü marka skandal listede: Şehir dışından almaya geliyorlardı, Bakanlık içinde yabancı madde buldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tağşiş listesi yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep’in ünlü kahve markası Tahmis’in kekik ürünlerinde yabancı madde tespit edildi. Şehir dışından bile müşterileri olan markanın adı, dana sucuklarda domuz eti tespiti yapılan listeye eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son yayımlanan listede Gaziantep’in önde gelen kahve markalarından Tahmis de yer aldı. Bakanlık verilerine göre, markanın sattığı kekik ürünlerinde yabancı maddeye rastlandı.
Domuz eti skandalının ardından yeni i̇simler eklendi
Bakanlığın açıkladığı listede daha önce dana sucuk ve dana kaburga ürünlerinde domuz eti tespiti büyük tepki toplamıştı. Listeye eklenen Tahmis markası ise kahvesiyle olduğu kadar baharatlarıyla da tanınıyor. Kekik ürününde tespit edilen yabancı madde, tüketiciler arasında endişe yarattı.
Ünlülerin tercihi olan marka şokta
Gaziantep’in tarihi ve turistik mekanlarından biri olarak bilinen Tahmis Kahvesi, şehir dışından gelen çok sayıda müşteri tarafından ziyaret ediliyor. Ünlü isimlerin de sıkça tercih ettiği markanın, listede yer alması büyük yankı uyandırdı.
Marka, şu ana kadar bu tespitlere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Yayımlanan tağşiş listesinde olan markalar büyük tepki topladı. Özellikle gıda güvenliğine olan güvenin zedelendiğini belirten tüketiciler, denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Baharat gibi sıkça tüketilen ürünlerde yapılan hilelerin ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğu vurgulanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan ürünlerin ifşasına devam edeceklerini belirtti. Yetkililer, gıda ürünleri satın alırken güvenilir markaların tercih edilmesi ve ürünlerin etiket bilgilerinin dikkatle okunması gerektiğini hatırlattı.