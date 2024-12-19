https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakanlik-listeyi-guncelledi-sucuk-ve-kaburgada-domuz-eti-tespit-edildi-11-markanin-bali-sahte-cikti-1091734607.html

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri tek tek deşifre... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T09:20+0300

2024-12-19T09:20+0300

2024-12-19T09:51+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

domuz eti

sucuk

bal

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık 18 Aralık'ta güncellenen son listesini paylaştı. Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı. Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi. Bakanlık, Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Domuz eti ihlallerine yönelik diğer bildirim iseMuğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.Bakanlık tarafından güncellenen liste şöyle:

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, domuz eti, sucuk, bal