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Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı
Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri tek tek deşifre... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:20+0300
2024-12-19T09:51+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
domuz eti
sucuk
bal
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık 18 Aralık'ta güncellenen son listesini paylaştı. Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı. Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi. Bakanlık, Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Domuz eti ihlallerine yönelik diğer bildirim iseMuğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.Bakanlık tarafından güncellenen liste şöyle:
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tarım ve orman bakanlığı, domuz eti, sucuk, bal
tarım ve orman bakanlığı, domuz eti, sucuk, bal

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı

09:20 19.12.2024 (güncellendi: 09:51 19.12.2024)
© AASucuk
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri tek tek deşifre edildi. Market raflarındaki 11 bal sahte çıkarken bir kasapta satılan dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık 18 Aralık'ta güncellenen son listesini paylaştı. Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı. Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi. Bakanlık, Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı.
Domuz eti ihlallerine yönelik diğer bildirim iseMuğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.
Bakanlık tarafından güncellenen liste şöyle:
© FotoğrafBakanlık liste 1
Bakanlık liste 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Bakanlık liste 1
© Fotoğraf
© FotoğrafBakanlık liste 3
Bakanlık liste 3 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
Bakanlık liste 3
© Fotoğraf
© FotoğrafBakanlık liste 2
Bakanlık liste 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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