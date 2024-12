https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakan-goktas-bireysellik-ile-cinsiyetsizlestirme-aile-kurumunu-zayiflatiyor-ve-insani-1091760297.html

Bakan Göktaş: Bireysellik ile cinsiyetsizleştirme, aile kurumunu zayıflatıyor ve insanı yalnızlaştırıyor

Bakan Göktaş: Bireysellik ile cinsiyetsizleştirme, aile kurumunu zayıflatıyor ve insanı yalnızlaştırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 ilde doğurganlık ve anne babalık fikrine ilişkin saha araştırmalarının başlatıldığını belirterek, "Böylece, kuşaklar arası farklılıkların kök nedenlerini daha iyi anlamayı ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar üretmeyi hedefliyoruz" dedi.Doğurganlık hızının düştüğünü, yaşlı nüfus oranının yükseldiğini kaydeden Bakan Göktaş, dünya genelinde ortalama 2.32 olan doğurganlık hızının, Türkiye'de 1.51'e gerilediğini, 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının ise yüzde 10'u geçtiğini söyledi.'Bireysellik, cinsiyetsizleştirme, aile kurumunu zayıflatıyor ve insanı yalnızlaştırıyor'Türkiye'de, 1960'lı yıllardan itibaren benimsenen nüfusu kontrol altına almaya yönelik politikaların demografik yapıda değişimler meydana getirdiğini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Göktaş, eğitim ve nüfusu güçlendirmek için bütüncül stratejilerle ilerlemenin önemli olduğuna inandıklarını dile getirdi.'İlk evlilik yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda ise yüzde 25.7 düzeyinde'Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak Türkiye'de de evliliklerin ve doğum oranlarının giderek azaldığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:'Geçmişte başörtüsü nedeniyle birçok kadının, eğitim, istihdam ve temsiliyetten uzaklaştırıldı'Bakan Göktaş, kadınları kısıtlayan, eğitim ve çalışma hayatında emeklerini değersizleştiren her türlü ayrımcılıkla da güçlü bir mücadele yürüttüklerini söyledi.Geçmişte başörtüsü nedeniyle birçok kadının, eğitim, istihdam ve temsiliyetten uzaklaştırıldığına dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar bugün hayatın her alanında aktif rol alıyor. Türk kadınları artık eşit hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanıyor. Kadınlar hayatın her alanında güçlenirken temsiliyetlerini de her geçen gün güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.Kadınların güçlenmesini hem toplumun hem ailelerin güçlenmesi olarak gördüklerinin altını çizen Göktaş, "Güçlü sağlıklı ailelerin tüm kadınlarıyla, aile üyeleriyle toplumsal refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. ​​​​​​​

