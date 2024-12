https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahcesinden-tarih-cikti-abdde-nesli-tukenmis-hayvan-fosili-bulundu-1091752104.html

Bahçesinden 'tarih' çıktı: ABD'de nesli tükenmiş hayvan fosili bulundu

ABD, New York'ta bir adam evinin bahçesinde nesli tükenmiş mastodon fosili keşfetti. Mastodon veya mammut olarak adlandırılan bu hayvanın yaklaşık 4 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 10 bin yıl kadar önce tamamen soyu tükendi. New York'un kuzeybatısında bir köy olan Scotchtown'da evinin bahçesinin düzenleyen bir adam tarafından bulunan mastodon çenesi ve kemik parçaları, New York State Müzesi ve New York Eyalet Üniversitesi Orange County kampüsü personelleri tarafından gün yüzüne çıkarıldı.Oldukça iyi korunmuş ve bütün halinde bulunan bu fosilin yetişkin bir mastodona ait olduğu söyleniyor. Çenenin yanı sıra, bir ayak kemiği parçası ve kaburga kemiği de kazı alanından çıkarıldı.Müze yetkilileri, fosillerin karbon tarihlemesinin yapılacağını ve mastodonun yaşamı boyunca yaşını, beslenmesini ve yaşam alanını belirlemek için analiz edileceğini ve 2025'te halka açık olarak sergileneceğini söyledi.Mastodonlar hangi dönemde yaşadı?Mastodonlar, Pliyosen dönemiyle başlayıp, Holosen dönemi sonlarına kadar varlıklarını sürdürdüler. Yani, yaklaşık 4 milyon yıl önce Pliyosen dönemin başlarında evrimleşmeye başlamışlar ve 10 bin yıl önce, son Buzul Çağı'nın sonunda soyu tükenmiştir. Mastodonların soyu tükenmeden önceki son nesilleri, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak bulunmuşlardır.

